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Погода на Новий рік: синоптики розповіли, якою буде зима Як почнеться зима в Україні та коли випаде сніг

Якою буде зима та чи буде сніг в Україні на новорічні свята, розповіли метеорологи та народні синоптики у програмі "Сегодня Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24".

Згідно з народною прикметою, за якою наші предки узнавали погоду — чи ховаються горобці під краї дахів — на сильні холоди чекати не варто. Загалом, чим раніше птахи починають гніздитися під дахами, тим холоднішою буде погода вже у грудні. Прогнозувати її, за словами Інни Кукліної, завідувачки відділом у музеї під відкритим небом, можна за допомогою дерев, білок і навіть лушпиння від цибулі.

"Я взяла цибулину, верхнє лушпиння відпало, а останні листочки треба знімати ножем. Ось це ознака того, що буде холодно. А якщо легко сходить, то не дуже холодно", — каже вона.

Науковиця попереджає, що достовірними такі прикмети вважати не варто.

"Дуже складно останнім часом прогнозувати, бо змінюється клімат, і ці ознаки вже не спрацьовують", — сказала вона.

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Через кліматичні зміни професійним синоптикам все складніше прогнозувати погоду на сезон. Але яким буде перший місяць зими, докладно розповідають.

"Перші дні грудня ми зустрінемо з похолоданням та зі снігом. Можна сказати, що зима прийде за розкладом та з відповідною погодою. У Києві ми очікуємо мокрий сніг, швидше за все, стійкого снігу ще не буде. А на сході та північному сході температура буде нижче, і може утворитися стійкий сніговий покрив", — розповіла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.

У Всесвітній службі погоди в Україні на новорічні свята обіцяють невеликі морози – до -5 градусів. Щоправда, на сніг чекати не варто. Нині як професійні, так і народні синоптики не радять налаштовуватись на якусь конкретну погоду взимку, але спільна думка у них є. Грудень, як і наступні два місяці, не дивуватимуть морозами та завірюхами, і більше нагадуватимуть класичну європейську зиму.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що ця зима буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.