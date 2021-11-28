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Українців попередили про небезпеку популярних ліків: як не нашкодити здоров'ю Експертка попередила про побічну дію антибіотиків

В Україні люди нерідко лікуються антибіотиками "для профілактики", чим підривають своє здоров'я, збільшуючи ризик інфекційних ускладнень.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла кандидатка біологічних наук Олена Мошинець.

"Насправді антибіотики призначаються для профілактики, і є абсолютно достовірно зафіксована зворотна кореляція між кількістю профілактичного призначення антибіотиків у амбулаторних пацієнтів і частотою інфекційних ускладнень, насамперед - сепсисів, ендокардиту та ревматизму", - зазначила вона.

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За словами Мошинець, у лікуванні антибіотиками все має бути на розсуд лікаря.

"Все дуже індивідуально, я не можу дати жодної єдиної рекомендації... Зрозуміло, якщо ми говоримо про початок інфекційного процесу, звичайно ж, пацієнт повинен наполягати на антибіотикограмі, перш ніж отримувати антибіотики, якщо це можливо. Але, на жаль, це не завжди можливо, і тоді лікар має вирішувати, чи доцільне призначення антибіотиків у даному конкретному випадку у конкретного пацієнта", – пояснила кандидатка біологічних наук.

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Раніше лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що ті, хто намагається лікувати коронавірус антибіотиками, наражається на великий ризик.

"Це грубе невігластво. Навіть школяр зі шкільної лави знає, що на вірус антибіотик не працює. Звідки цей масовий психоз взявся? Хто це придумав, цей клич кинув - лікувати вірусне захворювання антибіотиками? Для мене досі загадка. Ми сказали про це ще навесні, кричали в усі рупори, в які можна було", - сказав він.

Своєю чергою, лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі телеканалу "Україна 24" спростував міф про те, що коронавірус COVID-19 можна побороти вітамінами.