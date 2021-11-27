16:14, Вчора

Війна Росії з Україною: експерт не відкидає несподівану розв'язку "Українська армія зовсім не та, що була у 2014-2015 роках"

Президент РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну через негайну реакцію країн західного світу на бійню в Європі. Таке переконання висловив в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідного" на телеканалі "Україна 24" російський журналіст Ігор Яковенко.

За його словами, незважаючи на інформацію США та української розвідки про те, що російські війська готуються до вторгнення в Україну, жоден російський військовий експерт не вважає це за можливе.

"Переконання в тому, що таке вторгнення можливе, воно повністю відсутнє в експертному полі. Жоден генерал, який виступає на інформаційних військових каналах, які ведуть інформаційну війну проти України та Заходу не каже, що вторгнення можливе. У цьому переконані ті люди, які не мають жодного відношення до війни. Шалені пропагандисти, які вважають, що ось зараз ми вторгнемося в Україну і за 15 хвилин захопимо Київ", - сказав він.

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Яковенко впевнений, що Росія має кілька причин для того, щоб не розв'язувати цілу війну проти України.

"Українська армія зовсім не та, що була у 2014-2015 роках. Зараз повномасштабна війна проти України саме в режимі вторгнення призведе до досить великої кількості вантажів 200, які прийдуть до Росії, і ця кількість перевищуватиме больовий поріг російського суспільства. Йдеться про розумінні наслідків", - зазначив журналіст.

Він також вважає, що президент РФ побоюється можливої реакції країн західного світу, які негайно дадуть відповідь на військове вторгнення в незалежну країну в центрі Європи.

"Зрозуміло, що Європа повноцінну бійню в центрі Європи не сприйме так само холоднокровно, як окупацію Криму. Західний світ може розчавити путінську Росію, як смердючого клопа. Те, що цього не зроблено досі - тотальна шредиризація західної еліти, розуміння того, що Росія не входить до пріоритетів західного світу. Тут є Китай. Але якби Путін зважився б на повномасштабну війну у центрі Європи, безумовно, реакція була б зовсім іншою", - вважає Яковенко.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Британія й надалі підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії як у військовій, так і в економічній сферах.

"Для Великої Британії цілком зрозуміло, що Росія багатьма способами може послабити Україну, і вона намагалася це зробити. Це не тільки про військову силу, а ще про постачання енергоносіїв, і саме тому ми занепокоєні через "Північний потік-2". Ми від самого початку пропонували відмовитись від розвитку "Північного потоку-2", тому що ми бачили, як легко його можна використовувати як зброю", - зазначила Сіммонс.