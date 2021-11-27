15:55, Вчора

Вибух у багатоповерхівці на Миколаївщині, під завалами знайшли людей: подробиці У квартирі, де пролунав вибух, раніше мав місце інцидент із побутовим газом

На Миколаївщині в місті Нова Одеса вранці 27 листопада пролунав вибух, зруйновані чотири квартири. Попередня версія - вибух побутового газу.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", тривають рятувальні роботи, знайшли жінку, вона зараз під завалами.

У квартирі, де стався вибух, проживала літня подружня пара. Саме там знайшли жінку. За словами сусідів, раніше в цій квартирі вже був інцидент із побутовим газом. Сусіди, почувши запах газу в коридорі, дзвонили до квартири. Тоді в господарів був відкритий вентиль на газовій плиті.

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Причину того, що нині сталося, будуть ще встановлювати. Наразі відомо про трьох потерпілих. Двоє з них зараз у лікарні - це теж літнє подружжя.

На місці події працюють рятувальники зі службовою собакою, їм вдалося встановити, що під завалами є ті, хто вижив. Шукають ще двох людей, розбирають завали, щоб вивільнити їх.

Ситуацію прокоментувала також речниця ДСНС в Миколаївській області Ілляна Пацюк:

"Наразі троє постраждалих людей. До лікарні звернувся один чоловік, його з травмою руки госпіталізовано. Крім того, зараз тривають пошукові та рятувальні роботи, знімаються плити перекриття і тривають пошуки людей, які перебувають під завалами. Відомо про трьох осіб - це жінка і подружжя".

За її словами, про загиблих поки невідомо. Ймовірна причина - це вибух побутового газу, остаточна причина буде встановлена пізніше. на місці НП працюють 27 одиниць техніки і 116 осіб.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області у Приморську вибух газу в приватній садибі практично повністю зруйнував будинок. Рятувальники витягли з-під уламків двоповерхової будівлі постраждалого 60-річного господаря домогосподарства. Чоловік отримав опіки другого та першого ступеня. Крім того, під час вибуху постраждав перехожий, який опинився поряд із місцем події.