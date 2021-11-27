Вибух у багатоповерхівці на Миколаївщині, під завалами знайшли людей: подробиці

У квартирі, де пролунав вибух, раніше мав місце інцидент із побутовим газом

Вибух у багатоповерхівці на Миколаївщині, під завалами знайшли людей: подробиці

На Миколаївщині в місті Нова Одеса вранці 27 листопада пролунав вибух, зруйновані чотири квартири. Попередня версія - вибух побутового газу.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", тривають рятувальні роботи, знайшли жінку, вона зараз під завалами.

У квартирі, де стався вибух, проживала літня подружня пара. Саме там знайшли жінку. За словами сусідів, раніше в цій квартирі вже був інцидент із побутовим газом. Сусіди, почувши запах газу в коридорі, дзвонили до квартири. Тоді в господарів був відкритий вентиль на газовій плиті.

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Причину того, що нині сталося, будуть ще встановлювати. Наразі відомо про трьох потерпілих. Двоє з них зараз у лікарні - це теж літнє подружжя.

На місці події працюють рятувальники зі службовою собакою, їм вдалося встановити, що під завалами є ті, хто вижив. Шукають ще двох людей, розбирають завали, щоб вивільнити їх.

Ситуацію прокоментувала також речниця ДСНС в Миколаївській області Ілляна Пацюк:

"Наразі троє постраждалих людей. До лікарні звернувся один чоловік, його з травмою руки госпіталізовано. Крім того, зараз тривають пошукові та рятувальні роботи, знімаються плити перекриття і тривають пошуки людей, які перебувають під завалами. Відомо про трьох осіб - це жінка і подружжя". 

За її словами, про загиблих поки невідомо. Ймовірна причина - це вибух побутового газу, остаточна причина буде встановлена пізніше. на місці НП працюють 27 одиниць техніки і 116 осіб. 

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області у Приморську вибух газу в приватній садибі практично повністю зруйнував будинок. Рятувальники витягли з-під уламків двоповерхової будівлі постраждалого 60-річного господаря домогосподарства. Чоловік отримав опіки другого та першого ступеня. Крім того, під час вибуху постраждав перехожий, який опинився поряд із місцем події.

Джерело Україна 24 Теги ДСНС вибух газ Миколаївська область