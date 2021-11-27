14:54, Вчора

"Новинна Група Україна" встановила новий рекорд Проєкти телеканалу "Україна 24" потрапили до рейтингу найпопулярніших серед українських глядачів

Історичний рекорд переглядів "Україна 24" зафіксовано у п'ятницю, 26 листопада. По всій країні наш телеканал дивилися 4,36% глядачів віком від 18 років. Це першість серед інформаційних мовників та 6 місце серед усіх українських телеканалів.

До п'ятірки лідерів увійшли проєкти "Свобода слова Савіка Шустера", токшоу "Сьогодні", "Підсумки місяця с Євгеном Комаровським та "Велика п'ятниця".

Трансляцію пресмарафону Володимира Зеленського саме на "Україна 24" вчора подивилися майже мільйон сто тисяч глядачів. Це також лідерство серед інформаційних телеканалів.

Нагадаємо, у "Новинної Групи Україна" є декілька неймовірних рекордів — ведуча "Україна 24" піднялась в небо на одній з брендованих повітряних куль на День прапора, випуск новин "Сьогодні" у прямому ефірі телеканалу "Україна" вели одночасно 14 ведучих, журналісти новин "Сьогодні" одночасно встановили українські стяги у найвищих та найнижчих точках України.

Раніше команда вчергове встановила рекорд, ставши співорганізатором наймасовішого онлайн-уроку з профорієнтації "Обери професію своєї мрії", який подивились у прямому ефірі школярі та викладачі понад 15 тисяч шкіл з усіх регіонів України.