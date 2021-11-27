14:06, Вчора

Вже є в Європі та Америці: озвучено тривожний прогноз через новий штам COVID-19 "Цей вид коронавірусу вже підмінив собою всі види COVID-19", - сказав Яковина

Вчені виявили в Африці новий вид мутації коронавірусу - "Омікрон", який вже поширюється Європою і може призвести до чергового світового локдауну. Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Цей вид коронавірусу вже замістив собою всі види COVID-19 на півдні Африки і вже з'явився у Європі. Є навіть підозри, що він вже перебуває в США. Якщо штам дійсно здатний уникати всіх видів набутого імунітету - це загрожує новим глобальним карантином, зупинкою всього економічного життя нашої планети, як це було навесні 2019 року", - сказав він.

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За словами експерта, новий сплеск захворюваності, смертності, новий карантин може призвести не лише до колосальних економічних втрат, а й до реальної політичної нестабільності у світі.

"Адже люди втомилися, десь вони почнуть панікувати, десь звіріти і виходити з-під контролю через нові карантини та обмежувальні заходи. Вже зараз народ по всьому світу дуже нервовий і неспокійний, а повторення ситуації 2019-2020 років люди можуть і не витримати", - наголосив Яковина.

Але все ж таки журналіст сподівається, що найгіршого сценарію з поширенням нового штаму коронавірусу таки вдасться уникнути.