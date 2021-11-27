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Комаровський перерахував головні проблеми української охорони здоров'я В Україні ситуація в охороні здоров'я загрожує національній безпеці, вважає Комаровський

В Україні охорона здоров'я потребує серйозної підтримки, інакше лікарів може не залишитися зовсім. Про це в програмі "Підсумки місяця" на телеканалі "Україна 24" повідомив доктор Євген Комаровський.

Комаровський під час програми традиційно поділився своєю точкою зору щодо ситуації в Україні з коронавірусом. Він нагадав, що вакцинація необхідна для того, щоб перебіг хвороби був неважким.

"Вакцинація не захищає від захворювання, вакцинація захищає від реанімації, від важкої форми хвороби... У країнах, де щеплена більшість населення, зараз величезний підйом захворюваності внаслідок дуже заразного дельта-штаму, але це радше хвиля не хворих людей, а величезна кількість позитивних ПЛР-тестів", — зазначив лікар.

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Він назвав дві можливості вберегтися від ковіду. На його думку, на підприємствах деяких керівництво сприяє поширенню захворювання.

"У вас є дві можливості захиститися від коронавірусу. Перша називається вакцинація. Друга можливість називається вентиляція приміщення. Зараження відбувається не на вулиці, не на свіжому повітрі, зараження відбувається в більшості випадків у замкнутих просторах, де збирається купа народу, і де немає повітрообміну ... Контролювати вентиляцію приміщення - головне завдання будь-якого офісу, будь-якого директора, будь-якого магазину", - сказав Комаровський.

Також доктор заявив, що в Україні склалася несприятлива ситуація у сфері охорони здоров'я.

"Ситуація в охороні здоров'я прямо загрожує національній безпеці... Величезна кількість лікарів, які тільки називають себе лікарями, продовжують знущатися з людей. Вони призначають ліки з недоведеною ефективністю, заробляють гроші на продажу неефективних ліків, на відсотках від аптекарів, на кому завгодно. І нічого з цим зробити не вийде до тих пір, поки у нас не буде дуже багатий лікар, який найбільше на світі боїться втратити свою роботу", — сказав доктор.

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Він підкреслив, що Україна прийде до того, що лікарям треба платити зарплату у дві тисячі євро. Але, за його словами, коли до цього тут прийдуть, то платити вже буде нікому, бо всі поїдуть на заробітки за кордон.

"Ми прийдемо до того, що мінімальна зарплата лікаря становить 2000 євро, і ми зрозуміємо, що ми готові вже ці 2000 євро платити, але буде вже нікому. І тоді у нас буде ринок праці, і до нас приїдуть лікарі з Польщі, з Чехії, з Китаю, тому що у всіх освіта однакова... А якщо ми не почнемо платити нашим лікарям 2000 євро, то ми прийдемо до того, що ми змушені будемо платити як у Чехії, як у Словаччині, як у Польщі - значно більше, ніж 2000 євро.Тому що ті лікарі, які звідси поїдуть та попрацюють лікарями там, вони вже сюди не повернуться, вони повернуться тільки на ту зарплату, як там", - сказав Комаровський.

Комаровський також зазначив, що сьогодні медперсонал в Україні змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички в бізнес.

"У нас медсестри виживають шляхом того, що вони ходять по домівках і крапельниці ставлять. Це бізнес, розумієте? У нас на кожному другому прийомі кажуть - ой, якісь у вас слабенькі ніжки, вам потрібен масаж", - повідомив доктор.

За його словами, медики в Україні сьогодні виживають за рахунок безпосередньої плати від громадян, бо того, що платить держава – мало.

"Держава не дає цим людям грошей, і змушує їх виживати, придумуючи небезпечні методи лікування, неефективні та шкідливі... Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування", — сказав доктор.

Також, відповідаючи на запитання про знижений імунітет у дитини, він звернув увагу, що для дітей в Україні не створені в дитячих установах нормальні санітарні умови.

"У санітарних нормах записано, що в дитячому садку потрібно гуляти 4 години за будь-якої погоди. Скажіть, будь ласка, чому в нашому дитячому садку не гуляють 4 години на день? У законі написано, що вологість повітря в дитячому садку повинна становити від 40 до 60%. А у нас в дитячому садку вихователька вважає, що зволожувач їм не потрібен, а кварцова лампа потрібна. А що таке гігрометр - вони взагалі не знають", — сказав Комаровський.

Нагадаємо, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, в якому заявив, що ті, хто голосував за президента Зеленського, "лоханулися". Нібито у нього на той момент не було команди та ніхто не знав подальших дій Зеленського на посаді президента. Комаровський вважає, що Зеленський, за якого голосували, та Зеленський у 2021 році – дві різні особи.

"Не було вибору. Ситуація була така: у тебе є два гриби. Цей гриб називається мухомор, а цей гриб незрозуміло який. Він їстівний чи неїстівний? Я вибрав незрозуміло що. Такою була логіка. Але логіка не спрацювала", — сказав Комаровський.

"Доктор Комаровський сказав, що ми з ним лохи, і 73%, які проголосували за Зеленського, теж лохи. Я з ним не згоден, між іншим. Я йому пояснив, що вибір тоді стояв "або-або": або Порошенко, або Зеленський: Звичайно, Зеленський, а не Порошенко. Я і зараз вважаю, що з усіма помилками, які Володимир Зеленський припустився, — а він уже припустився дуже багато помилок, причому серйозних, які й не дадуть йому в результаті, на мою думку, здійснити реформи, які він задумував, — навіть у такому стані Зеленський краще, ніж Порошенко. Це моя думка, лікар вважає інакше, але у нас демократія, кожен вільний вважати як він хоче. Він сказав: ти пропонуєш мені вибір між мухомором і поганкою чи ще чимось. А що робити, якщо такий вибір стояв", — сказав Гордон, коментуючи слова Комаровського.