16:41, 26 листопада

Відбулася пресконференція до Всеукраїнської премії "CABINET BOSS. TOP-50" Серед номінантів – українські бізнесмени, підприємці, інвестори, дипломати та селебріті

25 листопада в Укрінформі відбулася пресконференція, присвячена урочистій церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнської бізнес-премії "CABINET BOSS. TOP-50".

Всеукраїнська бізнес-премія "CABINET BOSS. TOP-50" – об'єднавчий захід бізнес-середовища України, який відзначає важливі події та особистостей, що сприяли розвитку нашої країни.

Головне завдання бізнес-премії - привернути увагу до компаній та персон, завдяки енергії й таланту яких створено провідні бренди та проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку.

Засновниці Всеукраїнської бізнес-премії "CABINET BOSS. TOP-50" – business woman та власниця медіахолдингу "Cabinet Boss" Світлана Бондар та засновниця PR&EVENT AGENCY, телеведуча, brandface Міжнародних компаній та брендів Марина Філіпенко.

Серед номінантів – українські бізнесмени, підприємці, інвестори, дипломати та селебріті. Список претендентів формується на підставі даних, наданих аналітичними партнерами премії.

Учасником цьогорічної премії в номінації "Кращий головний редактор інформаційного телемовлення" представлено головного редактора "Новинної Групи Україна" – Юрія Сугака, який переконаний, що лідерство досягається масштабними проєктами та цілісною роботою всієї команди.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів премії "CABINET BOSS. TOP-50" відбудеться 29 листопада в Fairmont Grand Hotel. До експертної ради запрошені громадські та політичні діячі України та інших країн, бізнесмени, провідні фахівці в конкретних напрямках.