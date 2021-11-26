16:02, 26 листопада

Оцінка партнера та ставлення до зрад: українці розповіли про своє сексуальне життя Українці відповіли на запитання соціологічного дослідження про секс

З якого віку, як часто, що у нас з оргазмом та ще багато чого цікавого: соцопитування Gradus Research показало, що відомо про сексуальне життя українців.

Цифри щодо першого сексуального досвіду зводять нанівець усі побоювання консервативної частини суспільства щодо тотальної відкритості та толерантності, які начебто закликають, провокують, несуть нас всіх у безодню тощо. Можливо, все працює навпаки, бо маємо 45% опитуваних, які позбулися незайманості після законних 18 років. А у віковій категорії 18-24 роки наразі 25% незайманих.

Наразі незадоволені своїм сексуальним життям 30%, а 6% було важко відповісти на це запитання. Натомість незадоволеність собою як сексуальним партнером виказали тільки 7%, а своїм партнером 9%.

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Проте більшість респондентів задоволені й кількістю, і якістю своїх сексуальних стосунків. Цікаво, що серед групи задоволених респондентів значно вищим є рівень суб’єктивного щастя 63%, а також рівень відкритості зі своїм партнером – адже саме задоволені респонденти значно частіше дозволяють собі обговорювати свої сексуальні потреби та фантазії з партнером чи партнеркою.

Цікаво, що свого сексуального партнера оцінюють доволі високо і чоловіки, і жінки. Натомість себе, як сексуального партнера, чоловіки оцінюють значно більш позитивно, жінки ж схильні ставити собі більш помірні оцінки.

80% декларують, що шлюб вимагає безумовної вірності, проте з віком респонденти частіше висловлюють думку, що зради не обов’язково мають призводити до розриву. Але шлюб і досі сприймається як інструмент впорядкування сексуальних стосунків.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 29 жовтня 2021, 19:00 – 21:30. Розмір вибірки: 1060 респондентів, у яких був сексуальний досвід.

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