08:40, Вчора

Прогноз погоди в Україні на 27 і 28 листопада: синоптики повідомили, де не буде дощів В Україну прийшли опади, які спостерігатимуться протягом усього вікенду, але не скрізь

В Україні у більшості областей сьогодні спостерігатимуться дощі. Сильними вони будуть у першій половині дня. У деяких регіонах дощі спостерігатимуться протягом усього дня.

Про це у Facebook повідомила метеоролог Наталка Діденко. За її словами, 27 листопада в Україні вдень у більшій частині областей опади припиняться. Дощі в другій половині дня спостерігатимуться на сході та північному сході України, а також у Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

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Синоптикиня зазначила, що сьогодні також можливий помірний вітер південного напрямку, з поривами. Температура повітря в країні коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 15 градусів вище нуля.

У Києві цієї суботи вранці можливий дощ. Температура повітря в столиці буде близько 6-7 градусів тепла.

Діденко також повідомила про погоду в Україні у неділю, 28 листопада. За її словами, в Карпатах спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу. Дощі зачеплять Захід України, а також Одеську область, Донеччину і Луганщину.

На решті території країни буде сухо і тепло. Температура повітря - близько 7 градусів тепла.

Крім того, синоптик повідомила про нове похолодання, яке прийде вже 30 листопада. Більш детальний прогноз буде відомий ближче до цієї дати.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань раніше повідомляв, що найближча зима буде морозною і супроводжуватися хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.