21:31, 25 листопада

Події Євромайдану: Турчинов поділився жорстким спогадом "Фактично тоді вирішувалася доля Майдану"

В ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов поділився спогадами про драматичні сторінки Євромайдану.

"Фактично тоді вирішувалася доля Майдану. Взагалі наш штаб в Будинку профспілок... У нас на нижньому поверсі був склад теплого одягу - саме туди кинули гранату і почалася пожежа. Ми скинули гідрант з 2-го поверху, почали гасити...", - сказав він.

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"Один хлопець - із захисників Майдану - почав допомагати, а нас почали обстрілювати гранатами. Одна з гранат потрапила йому в живіт і прямо на ньому розірвалася. І я повертаюся, а, вибачте, він стоїть і кишки прямо на асфальт. Він непритомний впав. Ми підійшли, вже медики допомагали, але вже допомога була не потрібна. І ми відійшли, припинивши гасити пожежу. Так фактично почалася евакуація нашого штабу", - розповів Турчинов.

Нагадаємо, Євромайдан - національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.

Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Протести, які з кінця 2013 року відбувалися у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків та силова протидія протестам з боку влади призвели до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло в Революцію гідності.