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"Українці переплачують за гарну назву": експерт розвіяв міф про популярний продукт Максим Несміянов розповів про маркетинговий хід, який вводить покупців в оману

Харчові продукти, що містять у назві приставку "еко", не мають відношення до органічної продукції. Покупці найчастіше переплачують за гарну назву.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов, коментуючи інформацію щодо появи в Україні інспекторів з органічного виробництва.

"Ситуація така, що екопродукти – це не органічні. Все, що ми думаємо, що "еко" – натуральне, домашнє, фермерське – це до органіки взагалі жодного відношення не має. Це маркетинговий хід – просто покупець переплачує за гарний зелений колір або за гарну назву, на жаль", - сказав він.

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На запитання, як контролювати органічні продукти, Несміянов відповів:

"Я не знаю, яким органом вони хочуть контролювати й що. На органіці просто так штам не поставиш, вони вимогливі, і ця система працює. Питання, як держава має намір боротися з підробленими органічними товарами – це інша історія. А те, що вони вигадали якихось інспекторів, 22 одиниці - що вони робитимуть? Що вони перевірятимуть? 22 особи на всю Україну? Це смішно насправді".

Експерт також дав пораду любителям натуральних продуктів:

"Хочете купити органіку – підходьте і кажіть: дайте мені органічний товар. Вони дають, а ви кажете – чудово, а тепер дайте сертифікат. Якщо сертифікат не дадуть, це не органіка".

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Нагадаємо, в Україні вперше з’являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, виробництва органічних харчових продуктів (у тому числі органічного виноробства) та органічних кормів, заготівлі органічних об’єктів рослинного світу, які працюватимуть за українським законодавством.

У Міністерстві економіки очікують, що це сприятиме розвитку українського органічного сектору.

Перші 22 кандидати вже успішно склали кваліфікаційний іспит на інспектора з органічного виробництва.

Раніше повідомлялося, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі — заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Також Максим Несміянов розповідав, які хитрощі маркетологів змушують покупця витрачати більше грошей. "Основний лайфхак, ви купуєте товар, і там є штрих-код — ви на місці його забиваєте в телефон, і вам весь склад, весь товар всюди у всіх супермаркетах вибиває. І ви бачите — обман це чи не обман. Не потрібно сьогодні бігати по всіх магазинах, достатньо зайти в інтернет з цим кодом, і ви все зрозумієте", — сказав він.