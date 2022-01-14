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"Не розповідайте дурниці": Москаль влаштував сварку з політологом у прямому ефірі Гості студії посперечалися через резонансну ініціативу влади

Ексглава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль та політолог Олексій Буряченко в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" влаштували сварку, обговорюючи плюси та мінуси введення продуктових карток

Буряченко: Максимальна дерегуляція і максимальне лібертаріанство - дуже погано... Має бути ефективне регулювання в усіх галузях економіки, й мають бути ефективні регулятори, встановлені в тому числі з урахуванням інтересів громадян України, які особливо потребують, соціально неблагополучних зокрема. Зараз, мені здається, уряд стає на вірний шлях вирішення багатьох питань.

Москаль: На який шлях? На ручне регулювання і на картки? Талони нам будуть на їжу давати? Я вас прошу...

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Буряченко: Ніхто там нічого не вирізатиме, ні про яке вирізання карточок з 90-х років не йдеться. Мова йде про незахищені верстви населення, щоб могли купити перелік товарів за зниженими цінами. Для цього робляться прості речі.

Москаль: Треба підвищити їм пенсії, і не треба ніяких карток! Що ви дурниці розповідаєте.

Буряченко: А це найлегший спосіб політики популістів, які кажуть - а дайте пенсіонерам по 5 тисяч гривень. Ми розуміємо, що тоді буде інфляція, і все з'їсть. І пенсіонер нічого собі не зможе навіть дозволити.

Москаль: Основне гасло "зе-команди" сьогодні - "буде так, як буде - як попало". Чому було регулювання карток? Була нестача харчових продуктів у ті часи. Сьогодні зайдіть у супермаркет - все є, люди не можуть купити. Купівельна спроможність сьогодні нульова в людей. Що ви дурниці розповідаєте!

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Нагадаємо, радник президента України Олег Устенко повідомив у Facebook, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення при сильному зростанні інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.

Політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" жорстко розкритикував українську владу за введення продуктових карток. На його думку, далеко не всі нужденні українці зможуть скористатися картками та отримати допомогу.

"Кому потрібно допомогти на рівні харчових продуктів? Зрозуміло, що переважно літнім людям у селах, районних центрах тощо... Ці картки й цю допомогу можна отримати, як і фітнес-центр - через знамениту "Дію". Тобто якщо ви в селі не маєте пристойного смартфона, то хрін ви отримаєте, а не цю картку, допомогу тощо", - пояснив політолог.