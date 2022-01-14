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Проблема з газом в Україні: нардеп назвав три кроки для розв'язання "В цей час уряд нічого не робить"

Росія робить те, що завжди робила, - шантажує всіх - економічно та енергетично. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" сказав народний депутат Іван Крулько.

"Ми можемо скільки завгодно дивитися, а що там робить Росія, яка є країною-агресором. Вона робить те, що завжди робила, - шантажує всіх - економічно, енергетично. Насамперед Україну, тому що веде проти нас війну. Але про це всі знали, коли розуміли, що... Зима прийде за календарем. І всі дивуються - ой, раптом стало холодно", - сказав він.

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За його словами, всі знають, що навесні треба купувати енергоресурси, тому що взимку вони завжди є дорожчими:

"Ми прекрасно розуміємо, що в цей час уряд нічого не робить. Всі у відпустках тощо, а насправді треба було б зараз ухвалювати дуже серйозні рішення. І ми як фракція "Батьківщина" запропонували такі дії: ми пропонуємо зняти посередника між тим, хто видобуває газ, і тим, хто його споживає. Прибрати корупційну прокладку, яка заробляє та абсолютно не потрібна, - це НАК "Нафтогаз". Друге - до цього часу вже значно менше, але все одно в сховищах є приватний газ. Його потрібно припинити експортувати за кордон. Це питання енергетичної безпеки. І потрібно терміново уряду проводити переговори з власниками цього газу, щоб викупити його для потреб України. І третє - потрібно прийняти наш законопроєкт, який передбачає, що газ українського видобутку йде для потреб українського населення. Хоча б ці три кроки вже призведуть до того, що ми зупинимо це "галопуюче" зростання цін для людей і дамо можливість пройти цю енергетичну кризу, яку маємо".

Раніше народний депутат Людмила Буймістер повідомила, що в Україні енергетична криза носить ознаки того, що вона створена штучно. Вона зазначила, що криза ця почалася ще два роки тому, коли в Україні вирішили не відкладати запуск ринку.

Крім того, нардеп Олексій Кучеренко зазначив, що і "вугільна" криза запущена в Україні рукотворно. Фахівець каже, що чинна влада не хоче конструктивно говорити та розв'язувати цю проблему, тому що не хоче її визнавати.

"Не зробили накопичення вугілля, тому що профільний комітет, голова комітету та голова НКРЕКП у тандемі працюють. Вони ж працюють абсолютно проти теплової генерації та проти вугільників. Вони створили цю проблему заради спекулянтів на ринку, заради імпорту, на якому заробляють якісь структури. І дуже непогано заробляють - купують по 0,5 цента, а перепродують по 1,5 цента. А якщо хто-небудь, хто говорить, що є проблема і вказує на очевидні речі, то вони відразу ж ярлики вішають, що це провокатори, що це зрадники, опозиція", — зазначив нардеп.