16:29, Сьогодні

Українцям треба готуватися до нових цінових реалій - Новак Експерт пояснив, чому деякі продукти в Європі дешевші, ніж в Україні

Подорожчання енергоресурсів викликало суттєве підвищення цін в Україні, зокрема й на продукти. Чи варто очікувати зменшення вартості товарів, повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економіст Андрій Новак.

"Справа в тому, що причина зростання цін - це не наш з вами якийсь підвищений попит. У нас зараз не інфляція попиту - у нас інфляція пропозицій. У виробників, які пропонують продукцію, зросла собівартість через різке зростання цін на енергоресурси. Причому одночасно всіх видів. І газ, і електроенергія, і пальне зросли дуже істотно. Не на 2-3 %, а на 25-30 %, а газ на 60 %. І у всіх виробників, як і продавців, зросла собівартість. Ні виробники, ні продавці не можуть працювати собі в мінус. Вони змушені піднімати ціну на свій товар. Тому зниження ціни можна очікувати тільки після зниження цін на енергоресурси, але ми розуміємо, що це малоймовірно. Тому треба готуватися вже до нових цінових реалій, які ми маємо сьогодні. Єдине, що може втішити, то це поява сезонних овочів та фруктів. Але це тільки з появою нового сезону. Треба бути готовим до тих цін, які є сьогодні. Істотно вони не знизяться", - сказав експерт.

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Стосовно державного регулювання цін на деякі так звані соціальні продукти, то, за словами Андрія Новака, і в цій категорії товарів підвищень вартості уникнути не вдасться.

"Ви самі зможете поспостерігати за цінами на ці так звані соціальні продукти. Якщо і буде різниця, то лише в тому, що вони будуть рости трохи меншими темпами, ніж інші продукти. Тому що обмеження йде не на саму ціну, а на торговельну надбавку - не більше 10% так званих оптових цін. По-перше, мені дуже важко уявити, як будуть адмініструвати оптові ціни, визначати які вони саме. Це потрібна армія податківців. По-друге, оптові ціни також зростатимуть через зростання собівартості. Тому єдиний ефект, який буде від цієї, безумовно, благородної ідеї уряду якось стримати зростання на соціальні продукти, що ціни на них будуть рости трошки меншими темпами, ніж на все інше",- сказав він.

Експерт пояснив, чому в Європі низка продуктів коштує дешевше, ніж в Україні.

"Я розумію, що люди обурюються. Особливо це обурення виникає, коли ми порівнюємо ціни на деякі продукти у нас і, наприклад, в сусідній Польщі або в Словаччині, де такі продукти дешевше, якщо перевести у валюту. Це особливо викликає таке здивування. Але я поясню, чому така ситуація, чому у нас при всіх рекордах врожайності та експорту, продукти деякі дорожче, ніж в Європі. У Європі йде субсидування - субсидія виробникам на одиницю продукції, а у нас такого немає.



Допомога агровиробникам становить близько 4-6 мільярдів гривень на рік. Уявіть собі в масштабах України, що таке 4-6 млрд. Треба працювати тільки на потрібні методи субсидій, але для цього потрібен, м'яко кажучи, більше державний бюджет. Інший варіант - це податкова пільга зокрема на харчові продукти. У Європі в більшості країн ПДВ не загальний для всіх товарів. Тобто не 20%, а 5%. А у нас ПДВ на продукти таке ж, як на інші товари та послуги. Це все залежить від урядової політики. Якщо урядова політика хоче доступних цін на продукти, то там треба з одного боку податкова пільга, з іншого - субсидії на одиницю продукції, а не окремим виробникам. Треба всім виробника на одиницю виробленої продукції", - сказав він.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін оприлюднив список продуктів, на які буде здійснено державне регулювання цін. Так, згідно з повідомленням нардепа в Telegram, граничний рівень надбавки не повинен перевищувати 10% під час дії карантину.

"Зазначається, що за останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:

- Гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн)

- Цукор 34,9% (+7,3 грн)

- Пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)

- Макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)

- Молоко 9,2% (+2,36 грн)

- Соняшникова олія 48% (+20,25 грн)

- Яйця 11,5% (+3,15 грн)

- Птах 26,9% (+15,06 грн)

- Вершкове масло 12,3 %(+ 5,46 грн)", - повідомив парламентарій.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення за сильного зростання інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.