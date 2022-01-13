23:57, Вчора

Картки на їжу в Україні нежиттєздатні: політолог провів паралель із США Вадим Карасьов розповів, чому талони на продукти – погана ідея

Про ініціативу запровадження "продуктових карток" для малозабезпечених висловився в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Ідея продовольчих карток, мені здається, невчасна. По-перше, вона повертає нас до радянських часів, коли був дефіцит і багато людей потребували цих карток. Коли не вистачало м'яса, хліба, і вводили ці картки, за якими можна було купити дефіцитні товари", — сказав він.

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Карасьов порівняв ідею української влади з ваучерами на їжу у США.

"Якщо не говорити про радянські часи, то це американська ідея, там є ваучери на продовольчі товари. Але, по-перше, це для бідних людей, а структура бідності в США та Україні дуже різна. У нас трудова бідність, коли ти працюєш, але бідний, бо низькі зарплати, низька технологічна місткість робочих місць, і люди просто не витримують. У США інша структура: якщо ти працюєш, ти не бідний. Ти можеш заробити, отримати гроші. А ось ті, хто ніколи не працював і не працюють, і не хочуть працювати, — ось вони якраз сидять на цих картках. По-друге, там ці картки не на дефіцитний товар. Навпаки, є велике надвиробництво продукції, яка не продається за гроші, тому питання в тому, чи їх викинути, чи пустити на забезпечення нужденних. А у нас недовиробництво багатьох товарів. Є дефіцит, є висока ціна на соціальні товари – хліб, молоко тощо”, – сказав він.

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На думку політолога, в Україні краще запроваджувати пряму фінансову допомогу нужденним.

"Ця ідея може збити інфляцію, тому що, по-перше, картки ти не можеш витратити на інші товари. Субсидію ж ти можеш покласти під матрац або витратити на щось інше. Тому картки забезпечують від інфляції. Але ще раз скажу, що структура американської економіки, бідності, соціальної сфери абсолютно інша, і тому ця ідея приречена на те, щоб поговорити й забути. Я думаю, що має бути пряма допомога, субсидії. Але треба подумати, щоб це не розкручувало інфляцію, бо є небезпека знецінення грошей. У світі теж інфляція, але вона підштовхує виробництво. А у нас вона підштовхує не виробництво, а зростання цін", — сказав він.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення за сильного зростання інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.