20:57, Сьогодні

Пенсіонери перейдуть на хліб та воду — сумний прогноз від ексміністра Максим Степанов висловився про ціни на продукти в Україні

Введення максимальної націнки на продукти в Україні прокоментував у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Те, що зараз запровадив уряд, — це, вибачте, мертвому припарка. Це 10% націнка. А є собівартість. Так націнка, наприклад, на хліб, особливо на так звані соціальні сорти, ніколи й не була вищою за 10%. Але зараз з цією ціною на енергоносії ціна зростатиме, і вони нічого з цим не зроблять, будь-яке підприємство показуватиме, що у нього націнка 7%, 5%, 8%, а ціна зростатиме на 10%, 15%, 20%. Так на всі харчові продукти — і на цукор, і на олію, вона вже зросла протягом 2021 року на 50-60%. І це буде продовжуватися далі", — сказав він.

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За словами Степанова, дедалі більше пенсіонерів не мають змоги купити собі необхідні товари.

"Це все добре — ліберальний ринок... Але в нас інша ситуація. Такої пенсії, як у наших пенсіонерів, немає в жодній країні світу. Я особисто зустрічав бабусь, які собі купують 15 пігулок анальгіну, щоб приймати його через день. Вона по парних не може приймати, тому що у неї в бюджеті не вистачає, а що зараз вони робитимуть із цією рукотворною енергетичною кризою, яку створив наш уряд? Тарифи для населення — це добре, але з ціною для промисловості ми є свідками політики щодо ціни на газ для підприємств, тому дорожчатимуть усі харчові продукти. Це призведе до того, що більшість наших пенсіонерів перейдуть на хліб і воду, необхідно брати кошти субсидувати людей, щоб вони хоч щось могли купувати. Я нагадаю, що три роки тому нам обіцяли закінчити епоху бідності. Усі ми стали свідками, що кількість бідних стрімко зростає. І що буде до кінця каденції Зеленського — важко уявити", — сказав він.

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Нагадаємо, в Україні з 12 січня введено граничну торгову націнку. На період дії карантину вона буде обмежена 10% на певний список продуктів. До нього входять: хліб пшенично-житній, гречана крупа, цукор-пісок, пшеничне борошно вищого ґатунку, макарони вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирністю 2,5% у плівці, соняшникова олія, яйця курячі категорії С1, тушка курки, вершкове.

У постанові Кабміну йдеться, що ціни на перелічені продукти піднялися на 12-23% і такими заходами уряд намагається стабілізувати цінову ситуацію.