08:16, Сьогодні

Ціни на продукти у 2022 році: що подорожчає Економіст розповів, до чого варто готуватись українцям

В Україні зростають ціни на продукти. Експерти припускають, що продовольчий кошик цього року може подорожчати на 10-20% — насамперед через те, що дорожчають імпортні товари, а також сировина для виробництва.

Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Максим Орищак.

"У нас на 10% збільшилася інфляція, тобто фактично гривня подешевшала. Важливо розуміти, що це не тільки динаміка в нашій країні. У всьому світі зараз зростає інфляція. В Америці, наприклад, були буквально вчора опубліковані дані щодо інфляції, і вони досягли 40-річного максимуму, 7% — для американців це колосальна цифра, і в них також зростають ціни. Також постає питання собівартості. Якщо у нас собівартість курятини становить, наприклад, 5 доларів, а у Польщі 3 долари, плюс перевезення один долар, то польська курка коштуватиме 4 долари", — сказав він.

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Експерт розповів, що буде з цінами у 2022 році.

"Все буде лише дорожчати. У перспективі я розраховую, що в першому півріччі в Україні та у світі ми бачитимемо збільшення цін на всі продукти, особливо сировину. Людям треба готуватися, що також продовжуватимуть дорожчати й продовольчі товари", — сказав він.

Додамо, минулого року вартість продовольчих товарів у світі зросла на 30%. Є ймовірність, що цього року ситуація повториться, оскільки довга пандемія та непередбачувані погодні умови не дозволяють ринку стабілізуватися.

Раніше економіст Павло Кухта заявив, що на українців у 2022 році очікує значне зростання цін на харчові продукти вже навесні.

"Подорожчання енергоносіїв, яке ми бачили у 2021 році, тепер виливається в те, що дорожчають харчові продукти. Для того, щоб зібрати врожай — потрібно паливо, щоб виростити — потрібні добрива, потрібні різні технологічні речі, як сушка, утруска і так далі. Все це споживає енергію, все це подорожчало в рази через подорожчання енергоносіїв. Тепер на нас очікує зростання цін на продовольство вже з весни", — сказав він.