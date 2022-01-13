16:55, Сьогодні

Ексміністр назвав винних у зростанні цін на продукти Павло Розенко вважає, що "Україна йде у Середньовіччя"

Причина зростання цін в Україні – непрофесійні дії влади, а впровадження продуктових талонів – повернення у минулі часи. Таку думку в ефірі токшоу "Сьогодні" на каналі "Україна 24" висловив ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

На його думку, зростання цін триватиме й надалі.

"В Україні... абсолютна некомпетентність та непрофесійність дій влади, яку відчуває на собі кожен українець. Йдеться про зростання цін на енергоносії в Україні, електроенергію та газ для промисловості. І попри всі запевнення Зеленського, уряду про те, що підприємствам будуть щось там компенсувати, - вони як отримували газ по 46,50 грн за кубометр, так і надалі продовжують отримувати", - сказав ексміністр.

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Розенко також звинуватив владу у тому, що торік вона не закупила дешевий газ.

"Кошти були, можливості були. Внаслідок таких дій ми маємо цілий рік зростання цін на продовольчу групу - від 30 до 70%", - сказав він.

Крім того, політик розкритикував ідею запровадження талонів на продукти для незаможних.

"Можна щось вигадувати й повертатися до Середньовіччя, запроваджувати якісь продуктові картки, але це ганьба для України, повертання до блокадного Ленінграда з продуктами за талонами. Не треба нічого вигадувати, є компенсаторні механізми для людей, але вони не діють. ...Це коли інфляція зростає, і на відповідний індекс мають зростати доходи громадян. Цього торік уряд не забезпечив", - сказав Розенко.

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" економіст Григорій Кукуруза заявив, що ціни на продукти в Україні дійсно зростатимуть. "Ці товари найпростіші - пшениця, кукурудза, соняшникова олія, а також продукти тваринництва - курка, яловичина тощо. Ці продукти повністю прив'язані до світових цін. І кожен аграрій розуміє, що плюс-мінус логістична надбавка - ціна на внутрішньому ринку повинна повністю дорівнювати його можливості заробітку на зовнішньому ринку..." - сказав він.

Радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp як один зі способів підтримки населення при сильному зростанні інфляції у 2022 році. За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче й прогнозується, що вартість сировинних товарів у 2022 році зросте на 10-20%.