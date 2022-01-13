16:20, Сьогодні

Експерт пояснив, чому в Україні зросла ціна на квартири в новобудовах Забудовники підняли ціни на об'єкти нерухомості через вимоги з ПДВ, повідомив експерт

Про ситуацію з цінами на житло в Україні, а також ризики, пов'язані з продажем квартир у неіснуючих будинках, щоб закінчити розпочаті об'єкти, поділився точкою зору в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" член Асоціації фахівців з нерухомості України Сергій Курганов.

"Станом на сьогодні я можу відзначити те, що ціни зросли за попередні роки. Вони набрали в деяких позиціях понад 30-40 %. Сьогодні дійсно покупці дивляться частіше на об'єкти нерухомості на вторинному ринку, де вже є готові документи", - зазначив експерт.

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Сергій Курганов зазначив, що в Україні й раніше існувала схема з продажу квартир в неготових об'єктах. За його словами, ризики таких продажів залежать тільки від самого забудовника.

"Що стосується забудовників, то вони й раніше продавали квартири в споруджуваних будинках, а іноді й ті, які існували тільки на папері. То вже безпосередньо залежить від самого забудовника, який у нього фінансовий план і схеми", - сказав він.

Експерт також зазначив, що в Україні повішення ціни на житло триватиме. Він нагадав історію українського ринку нерухомості на початку століття, коли однокімнатна квартира в Києві могла за ціною досягати 100 тисяч американських доларів.

"Можу сказати, що ще зростатиме ціна. На це є певні обставини. А щодо того, що ринок "перегріється і лопне як мильна бульбашка" (мається на увазі криза в США в 2008 році - ред.), то сьогодні ситуація на ринку нерухомості така, яка була у нас у 2006, 2007 і 2008 року - коли ціни різко росли, коли йшло іпотечне кредитування та інше", — зазначив він.

Сергій Курганов пояснив, чому забудовники сьогодні знову підвищують ціни на житло.

"Факт підняття цін обумовлений тим, що з нового року забудовники, як фізичні особи, повинні платити ПДВ. Тому підняття на 20% - від цього нікуди не дітися. Тому що ПДВ потрібно платити", - зазначив експерт.

Відомо, що Україна увійшла в ТОП 10 країн за темпами зростання цін на нерухомість. За 2021 рік квадратний метр у Києві подорожчав більш ніж на 7 тисяч гривень. За словами експертом, ціни зросли через підвищений попит на нерухомість, а також через дорожнечу будматеріалів.

Раніше повідомлялось, що на початку 2022 року ціни на житло і первинного, і вторинного ринку ненадовго перестануть зростати. Про це заявили у Федерації будівельників України. Причини можливого просідання вартості в тому, що платоспроможний попит українців поки що вичерпався, і щоб пожвавити ринок, продавцям доведеться знижувати ціни. Тому вигідніші умови для покупки житла розпочнуться після Нового року.