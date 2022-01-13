14:04, Сьогодні

Інфляція в Україні: експерт попередив про ризики під час погоні за вигідними інвестиціями Фінансисти всього світу звертають увагу на те, що гроші почали знецінюватися

Тримати гроші під матрацом зараз невигідно. Темпи зростання цін з'їдають заощадження, вважають експерти. Про це повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Відомий американський банкір Рей Даліо радить зменшити кількість кешу. Він вважає, що готівку краще покласти на карту або купити валюту декількох країн. Бажано це робити в рівних частинах.

Українські фінансисти теж переконані, що кошти знецінюються. На їхню думку, вберегти гроші від інфляції можуть невеликі інвестиції. Однак довіряти високим відсоткам не варто. Чим більшу прибутковість обіцяють - тим більше ризиків.

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Тарас Козак, інвестиційний банкір:

"Великі заробітки - це завжди ризик. І коли ми хочемо зробити більше, значно більше, то ми ризикуємо. ...Починаючи з "МММ", який обіцяв удвічі більше за місяць, закінчуючи різними біткоїнами, різними пірамідами. Там теж можна заробити, але там величезні ризики. І там можна втратити або все, або майже все".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса раніше повідомив, що курс валют, який прогнозується на кінець наступного року, становить 28,5 грн за долар

"Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань у межах базового сценарію, коли не стається нічого форс-мажорного, не очікується.

Зараз якихось об’єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Тому повпливати може щось лише форс-мажорне, чого ми не чекаємо", - сказав він