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Журавський: талони на продукти в Україні - це те ж саме, що продуктові картки в США Екснардеп пояснив, чому не варто чекати припинення підвищення цін на продукти в Україні

В Україні зростання цін на товари пов'язане зі збільшенням цін на енергоносії. Продуктові карти, які хочуть ввести в Україні, не можна порівнювати зі схожою системою, яка діє в Америці.

Про це повідомив у програмі "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Віталій Журавський.

"В основі підняття цін - це стрибок (в ціні - ред.) енергоносіїв. Звернемо увагу на наш уряд. Його немає. Якби він був, можна було б про щось говорити. Коли у "Нафтогазу" було достатньо грошей, і можна було закачати необхідну кількість газу в підземні газосховища, все це кинули на так зване"крадівництво". Прогавили момент. Нам для того, щоб пройти цей зимовий період... Коболєв (ексголова правління НАК "Нафтогаз України"- ред.) нещодавно правильно сказав – 2-3 млрд кубічних метрів додаткових треба. Ціна питання - 2-6 млрд грн. Це залежить від позиції Кремля, від ціни на ринку. Де їх взяти? Грошей таких немає. Де можна знайти? Якщо МВФ дозволить - з резервного фонду. Навіть якщо ці гроші будуть, чи знайдеться необхідна кількість газу в Європі? Тоді будуть займатися чим? Відбирати газ, який йде по трубі з Росії в Європу. А там буде скандал", - зазначив Журавський.

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Політик підкреслив, що підвищення цін на товари не зупиниться, а продовжиться.

"Тому ціни будуть рости. Враховуючи геополітично складну ситуацію, ціна буде 1500-2000 доларів за 1000 кубічних метрів газу. Якщо піднімається ціна на хліб, а в ціні на хліб в 20 % собівартості закладені енергоносії, то це об'єктивний процес. Або закривається хлібопекарня - або піднімається ціна", - сказав він.

Журавський звернув увагу на те, що вітчизняного газу в Україні могло б бути більше.

"Коли бюджетом було виділено 17 млрд грн на розробку нових газових родовищ, то де ці гроші? Де нові газові родовища? За рік ми отримали менше газу, і це факт. І це вже питання відповідальності уряду, якого немає",- сказав екснардеп.

Він також зазначив, що багато питань викликають продуктові картки, які хочуть ввести в Україні, щоб підтримати незаможних.

"Тепер з приводу цих карток. У порівнянні з досвідом Америки - це неправильне, помилкове порівняння. Чому? Тому що там є "пластики". Всі ці пластикові картки даються безхатченкам, безробітним, інвалідам. Це не орієнтоване на електронне голосування через додаток "Дія", це не розраховане на маніпулювання громадською думкою. Бо, що таке "Дія"? Уявіть собі, 31%, а це точна цифра, людей, які живуть в сільській місцевості. Хто з них має смартфон, хто може заплатити за інтернет? Там інтернету немає. А це ж велика кількість виборців. І коли сервер буде в одних "зелених" руках, вони вам намалюю будь-які цифри на виборах", - сказав політик.

Варто відзначити, що колишній міністр фінансів Олександр Данилюк звернув увагу, що "кінець епохи бідності", про який заявляла влада, перейшов до роздачі талонів на продукти. На його думку, ситуацію з серйозним підвищенням цін можна було почати амортизувати для населення ще в жовтні.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення за сильного зростання інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.