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"Кінець епохи бідності" закінчився продуктовими талонами-Данилюк про інфляцію в Україні Поки влада почне діяти, ціни в Україні зростуть ще на 20%, зазначив ексміністр

Про те, що в Україні громадяни зіткнуться з серйозним підвищенням цін на продукти, було зрозуміло ще в жовтні 2021 року. Однак уряд упустив час для амортизації для українців ситуації, пов'язаної з подорожчанням.

Такою думку поділився у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

"На сьогодні ціни збільшилися на 25%. Я хочу сказати, що це було передбачувано. Ви ж бачили прогнози, що вони збільшаться. А це означає, що ціни на продукти також збільшаться. Зараз люди купують продукти саме за цими цінами. І тиждень тому, і два тижні тому вони купували за цими цінами. Чомусь саме зараз уряд прокинувся і вирішив - а давайте ми допоможемо людям", - сказав колишній чиновник.

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Він зазначив, що уряд затягує з ухваленням рішень щодо допомоги населенню в складний період, пов'язаний з енергокризою.

"Уряд зараз має 10 варіантів реагування. Але так як у нас швидко думає уряд, поки вони виберуть один варіант, ціни підвищаться ще на 20%. Допомога потрібна вже зараз. І нехай вони вже зараз приймають. Трошки вони запізнилися з цим. Треба було думати не сьогодні на завтра, а ще в жовтні було зрозуміло, що таке рішення буде необхідно приймати ще в грудні. До цього треба було готуватися, але пропустили", — сказав Данилюк.

За його словами, сьогодні держава повинна пустити в дію всі механізми, які допоможуть українцям пройти складний період, пов'язаний зі зростанням цін.

"Я думаю, що держава повинна включити всі інструменти. І Антимонопольний комітет повинен працювати по монополіях. Але є такі фактори як енергоносії. Світова ціна збільшилася. Тут, і це було передбачувано, треба шукати механізми з підтримки людей. Нехай будуть талони, хоча це трошки резонує. Нам обіцяли закінчення епохи бідності, а завершили талонами", - сказав він.

Данилюк не виключає, що в Україні влада намагається використовувати модель колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо подолання інфляції.

"Є ризик "азарівщини"? Є. І він полягає в тому, що вони аналізують дії Азарова, але роблять власні висновки. Те, що вони роблять, вони обмежують не в тих сферах. І виходить так, що нібито і будуть якісь дії, але вони будуть прийняті значно пізніше, ніж необхідно, і люди результату не отримають. І ціни будуть вищі, і бізнес-клімат буде гірший, і люди платитимуть більше, і буде враження, що уряд щось робить, а ефекту буде нуль", - сказав Данилюк.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення за сильного зростання інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.