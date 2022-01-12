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"Українцям потрібно інше": експерт пояснив, що не так із продуктовими картками Ігор Гуськов вважає, що влада займається популізмом

Введення продуктових карток в Україні – це популістське рішення, яким влада намагається підмінити реальні кроки щодо підвищення соціальних стандартів.

Таку думку в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловив експерт Українського центру аналітики та безпеки Ігор Гуськов.

"Я хотів би звернутися до представників тих, хто приймає рішення. Вийдіть, запитайте людей, яким ви збираєтеся допомагати, що їм більше потрібно - адресна допомога у вигляді карток або "Дії", чи принципове питання про підвищення пенсій. Незахищені верстви населення - це наші пенсіонери", - наголосив він.

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Гуськов зазначив, що влада посилається на досвід США, де є відповідні програми. У відповідь експерт навів приклад з України:

"Наведу наш приклад, про який ви не знаєте. Я йшов сюди, спілкувався з дуже близькою людиною - моїм батьком. 76 років, військовий пенсіонер протягом двох років домагається виконання Пенсійним фондом рішення суду про підвищення пенсій. Ви уявляєте таку ситуацію у Сполучених Штатах? І мені батько як військовий пенсіонер каже банально просто – не потрібно жодних продуктових карток, дайте те, що ми заробили. Дайте те, що держава зобов'язана віддати у рамках соціального захисту".

Експерт також зазначив, що криза в економіці України "пов'язана зі значно більш глобальною кризою на кордонах нашої країни" - російською загрозою.

"Ми повинні думати на сьогодні не про прийняття популістських рішень. Я вважаю, що йдеться сьогодні про популізм, не підкріплений фінансово-економічною ситуацією та стабільністю в Україні, на збиток обороноздатності нашої країни. Якщо є в уряді зайві гроші, ці гроші мають бути сьогодні спрямовані на оборону", – вважає Гуськов.

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Нагадаємо, радник президента України Олег Устенко повідомив у Facebook, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення при сильному зростанні інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.

Політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" жорстко розкритикував українську владу за введення продуктових карток. На його думку, далеко не всі нужденні українці зможуть скористатися картками та отримати допомогу.

"Кому потрібно допомогти на рівні харчових продуктів? Зрозуміло, що переважно літнім людям у селах, районних центрах тощо... Ці картки й цю допомогу можна отримати, як і фітнес-центр - через знамениту "Дію". Тобто якщо ви в селі не маєте пристойного смартфона, то хрін ви отримаєте, а не цю картку, допомогу тощо", - пояснив політолог.