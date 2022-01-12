15:59, Сьогодні

Експерт повідомив, які санкції можуть серйозно вдарити по Росії Захід ставиться до санкцій щодо Росії з деякою часткою наївності, вважає політексперт

Санкції щодо Росії можуть мати успіх, якщо будуть введені на випередження її агресивних дій, а також стосуватимуться обмеження експорту нафти та газу. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Андрій Рудик.

Експерт зауважив, що Захід ставиться до санкцій з деякою часткою наївності. Він підкреслив, що санкціями агресора потрібно не карати, після того як він зробить свої дії, а вводити на випередження, примушуючи противника тим самим відмовитися від своїх задумів.

"Тут наївність у цілому щодо ставлення до санкцій як інструмент покарання. Насправді це не так. Санкції - це інструмент примусу. Штати це позиціонують як інструмент покарання. Це не зовсім правильно. Йдеться про те, що санкції застосовуються, тільки якщо (агресор – ред.) зробить цю дію конкретно. А має бути навпаки... Санкції повинні запобігати певній дії, щоб примусити (агресора - ред.) до її незастосування (цієї певної дії – ред.)", — сказав експерт.

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Рудик звернув увагу, що для РФ важливо не постраждати у сфері експорту нафти та газу. І санкції були б для Росії відчутні, якби йшлося про обмеження постачання палива в Європу.

"Реально вдарити Росію може саме обмеження експорту газу, експорту нафти. Санкції (накладення - ред.) на компанії, які проводять такі операції (експорт палива – ред.). Очевидно, що Штати на це не підуть, тому що це (вдарить - ред.) по європейському ринку. А європейський ринок більшою мірою залежить саме від постачання російського газу", - сказав він.

Зазначимо, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу заявила, що якщо Москва продовжить ескалацію, Америка і Європа можуть пустити в дію пакет "дуже болючих" санкцій.

"Сполучені Штати можуть вжити свій набір заходів, Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть дещо іншими, але також болючими для Росії", — сказала американська чиновниця.

Раніше Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України. Вона нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.

"Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.