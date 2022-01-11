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Пенсійна система себе вичерпала, а приватним фондам люди довіряти не будуть – Співак Політолог пояснив, чому українці побоюватимуться нести свої заощадження в приватні пенсійні фонди

Українці не понесуть свої гроші в приватні пенсійні фонди, бо втратили довіру до влади. Про це повідомив у програмі "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

"Пенсійний фонд не можна запустити без запуску економіки. Що стосується самої пенсійної системи. Зрозуміло, що вона вичерпала себе, ця солідарна пенсійна система, коли працівники (громадяни – ред.) скидаються в так званий "общак", а влада регулює розподіл. Не працює", - сказав він.

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Політолог також зазначив, що накопичувальній системі громадяни можуть не довіряти, враховуючи ситуацію з "банкопадом", яка сталася, коли головою НБУ була Валерія Гонтарева.

"А довіру людей до влади як можна відновити? Як можна відновити довіру, щоб люди понесли свої гроші в ці фонди? Восьмий рік пішов, як пані Гонтарева "поклала" 100 банків. Це ж не столи, стільці, комп'ютери, будівлі, приміщення. Банк - це гроші. Чиї гроші лежали в цих банках? Людей, звичайних людей, бізнесменів. Де ці гроші? Де ці банки? Хтось поніс відповідальність? Держава відповіла за це? Ні! Скажіть мені, понесуть люди сьогодні свої кровні заощадження в якісь там приватні фонди тощо? Відповідь проста - ні. Значить, це все не працює і нове створити вони не можуть", – сказав Співак.

Раніше заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Києві Олена Бойко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвала шість етапів підвищення пенсій в Україні у 2022 році.

Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський повідомив, що зростання пенсій в Україні буде, але недостатнє, щоб більшість пенсіонерів це відчули та побачили.

"Всі соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, відбудуться протягом року всього на 8%, а інфляція може бути більшою. Проблема в тому, що економічний розвиток нашої країни недостатній. Може, пріоритети розвитку йдуть не в тому напрямку, як потрібно", - сказав експерт.