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"Допомогу отримають не всі": Співак вказав на проблему з продуктовими картками Політолог нагадав, що раніше Україна "годувала пів Європи"

Політолог і телеведучий Дмитро Співак в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" жорстко розкритикував українську владу за введення продуктових карток. На його думку, далеко не всі нужденні українці зможуть скористатися картками та отримати допомогу.

"Перша "геніальна думка" в Офісі президента України-2022 складається з двох частин. По-перше, вони кажуть, що ми – аграрна країна, але дуже бідна. Немає у нас продовольства прогодувати всіх. Раніше годували пів Європи, а зараз Путін нападає щочетверга, а щоп'ятниці держперевороти... З пшеницею проблеми, тому треба видавати картки... Друга частина ще геніальніша: кому потрібно допомогти на рівні харчових продуктів? Зрозуміло, що переважно літнім людям у селах, районних центрах тощо. Тому друга "геніальна частина" цього "кубика Рубіка" полягає в тому, що ці картки й цю допомогу можна отримати, як і фітнес-центр - через знамениту "Дію". Тобто якщо ви в селі не маєте пристойного смартфона, то хрін ви отримаєте, а не цю картку, допомогу тощо", - пояснив політолог.

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За словами Співака, запроваджуючи продуктові картки, "влада сама собі робить вирок".

"Все вивозять на експорт, залишається мало продуктів, тому ціни злітають і нам розповідають – оскільки ми все вкрали, то вам зараз запропонуємо картки. Але не зараз, а потім, але не одразу, а через "Дію", але не всім, а тим, хто добіжить. Ось соціальна політика української держави на початку 2022 року", - заявив він.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив у Facebook, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення при сильному зростанні інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.