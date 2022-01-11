16:40, Сьогодні

Банкір розповів, чи є причини для падіння гривні у 2022 році "Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар"

Курс валют, який прогнозується на кінець наступного року, становить 28,5 грн за долар. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань у межах базового сценарію, коли не стається нічого форс-мажорного, не очікується. Зараз якихось об’єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Тому повпливати може щось лише форс-мажорне, чого ми не чекаємо", - сказав він.

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За словами банкіра, для зміцнення гривні ситуація не дуже сприятлива цього року:

"Торік була сприятлива зовнішня кон'юктура для гривні. Тому гривня підсилилася протягом минулого року і НБУ весь рік викуповував долар, стримуючи гривню від зміцнення. Цього року ситуація не така вже сприятлива, тому що український експорт залишається в ціні, але зріс імпорт - це ціна на газ, збільшення імпорту через активність українських споживачів. Тому значного зміцнення гривні не очікується".

Також він зазначив, що причин для введення продуктових талонів в Україні немає:

"Коли ми говоримо про талони для харчування, то йдеться про дуже теоретичну річ, наскільки я зрозумів. Це просто одне з припущень, яке висловив радник президента як теоретично можливий варіант відповіді. На що? Якщо інфляція не буде під контролем. Зрозуміло, що наступні кілька років головним викликом для економіки світу є доларова інфляція. Якщо вона не сповільниться, а навпаки, прискориться, то нам треба буде давати якусь відповідь. Поки що причин для введення цих талонів немає".

Раніше експерти розповіли, що буде з курсом валют у січні 2022 року. На їхню думку, затяжні вихідні можуть обвалити курс долара.

Так, фінансова аналітикиня Євгенія Ахтирко прогнозує, що у січні американська валюта коштуватиме близько 27 грн.