09:53, Сьогодні

Якщо не вистачає стажу для пенсії: українцям дали пораду У ПФУ пояснили, скільки коштуватиме купівля трудового стажу

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть укласти договір з Державною фіскальною службою і докупити стаж.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

"Все залежить від того, скільки людині не вистачає стажу. Починаючи з 1 січня поточного року, для призначення пенсії у віці 60 років необхідно мати 29 років страхового стажу. Звичайно, якщо людині не вистачає кілька місяців або рік, вона може говорити про те, щоб докупити стаж. Це становить 22% від мінімальної заробітної плати в період, коли укладається договір, а договір укладається не з Пенсійним фондом, а саме з фіскальною службою, помножені на два. Тобто, 44% від мінімальної заробітної плати ця сума становить", - пояснила Охріменко.

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За словами представниці ПФУ, йдеться про достатньо чималеньку суму - "якщо ми говоримо, що не вистачає місяць, рік, то це простіше, а якщо не вистачає 2-3 роки, то звичайно потрібно думати".

"Але наступна категорія пенсіонерів, якщо недостатньо стажу, 29 років немає в цьому році, в 60 років, не вистачає 2-3-5 років, докупити неможливо, людина може піти працювати, якщо є можливість... Далі людина може в 63 роки призначити пенсію, але в 63 роки призначається пенсія за наявності стажу від 19 до 29 років. Тобто, якщо в цьому році людина досягає віку 62 роки, 60 років, і вона бачить, що у неї стажу 20 років, тобто 9 років не вистачає, то в 63 роки вона призначить пенсію", - повідомила вона.

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Раніше директор департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, як відбуватиметься перерахунок пенсій в Україні у 2022 році.

Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський повідомив, що зростання пенсій в Україні буде, але недостатнє, щоб більшість пенсіонерів це відчули та побачили.

"Всі соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, відбудуться протягом року всього на 8%, а інфляція може бути більшою. Проблема в тому, що економічний розвиток нашої країни недостатній. Може, пріоритети розвитку йдуть не в тому напрямку, як потрібно", - сказав експерт.