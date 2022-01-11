16:03, Сьогодні

Перерахунок пенсій в Україні: кому і коли підвищать виплати у 2022 році Підвищення проходитиме у кілька етапів

У 2022 році в Держбюджеті України передбачено перерахунок пенсій для різних категорій пенсіонерів.

Хто і коли зможе розраховувати на збільшення пенсійних виплат, розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

"У нас з 1 березня буде проведено перерахунок пенсій учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Їм буде збільшено мінімальну пенсійну виплату, яка складається у відсотках від мінімальної зарплати за 2021 рік. Наступний - інвалідам Чорнобиля, як ліквідаторам, так і потерпілим, мінімальний розмір пенсії, визначений частиною третьою статті 54, також буде проіндексований з 1 березня. Далі передбачається індексація з 1 березня. Буде визначено коефіцієнт, на який буде підвищено", - повідомила вона.

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Як розповіла Охріменко, з 1 квітня передбачено перерахунок пенсіонерам, які працюють, - "будемо його проводити трошки пізніше, оскільки в нас змінилася звітність, але з доплатою з 1 квітня".

"У липні будуть зміни соціальних стандартів, знову-таки - зміна прожиткового мінімуму. Далі - у нас буде в цьому році зміна мінімальної заробітної плати з 1 жовтня. Також будуть з 1 жовтня особам, які досягли віку 65 років, мають 30-35 років страхового стажу і не працюють. Зазначу, що для них мінімальна пенсія не може бути нижче, ніж 40% від мінімальної заробітної плати", - розповіла представниця ПФУ.

Також Охріменко нагадала, кому провели перерахунок пенсій у 2021 році:

"Ми провели перерахунки з 1 січня... Провели перерахунки пенсій особам, які досягли 65 років, мають страховий стаж 30-35, чоловіки, жінки, не працюють... Наступна категорія - з 1 вересня провели індексацію всім пенсіонерам. Крім того, пенсіонери, які отримують пенсію за спеціальними законами - державна служба, науковці, яким пенсії призначені до 1 жовтня 2017 року, їм перерахунки були проведені в частині розмежування джерел фінансування. І кому було доцільно - тих людей автоматично перевели на страхову пенсію".

Крім того, за її словами, перерахували пенсії особам, які досягли 80 років, з 1 березня.

"З 1 квітня провели перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам автоматично, без їхнього звернення. У нас таких пенсіонерів на сьогодні орієнтовно 2,7 млн. Вони проводять перерахунки за заявами, і один раз на рік ми проводимо перерахунок автоматично. Наступним кроком було 1 липня, коли провели за соціальними стандартами перерахунки пенсій, тобто у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Крім того, з 1 липня було проведено перерахунок всім пенсіонерам, які не підлягали індексації з 1 березня 2021 року", - зазначила представниця ПФУ.

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Раніше заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Києві Олена Бойко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвала шість етапів підвищення пенсій в Україні у 2022 році.

Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський повідомив, що зростання пенсій в Україні буде, але недостатнє, щоб більшість пенсіонерів це відчули та побачили.

"Всі соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, відбудуться протягом року всього на 8%, а інфляція може бути більшою. Проблема в тому, що економічний розвиток нашої країни недостатній. Може, пріоритети розвитку йдуть не в тому напрямку, як потрібно", - сказав експерт.