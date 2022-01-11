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Введення продуктових талонів в Україні: політолог вказав на дві тривожні обставини Високі ціни на газ і електроенергію можуть стати причиною для введення продуктових карток, вважає політолог

Введення продуктових талонів в Україні є тривожним сигналом. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Михайло Басараб.

"Знаєте, я цю новину про продуктові картки зустрів з певною тривогою. Тому що у мене є приятель, який деякий час жив у Венесуелі. Він розповідав про те, як все там сталося. Як спочатку було "всім все", і це часто нагадує нашого президента Зеленського, який намагається всім щось роздати, комусь тисячу (1000 гривень за вакцинацію - ред.), тепер продуктові талони. Це гра на підтримку виборців (рейтингу - ред.). Уго Чавес (47 - й президент Венесуели - ред.) теж так працював. Він роздавав холодильники й телевізори. Було безкоштовне пальне у Венесуелі. Все це закінчилося тим, що зараз, щоб заправити машину у Венесуелі, треба стояти в черзі по кілька днів. А понад 90% населення в країні живе за межею бідності. Вони просто виживають. Для дітей незнайомі такі поняття як шоколад, як цукерки. Це розкіш і для них, і для їхніх батьків", - сказав політолог.

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Експерт зазначив, що введення продуктових талонів - це реакція влади на ситуацію, яку в Україні можуть спровокувати високі ціни на електроенергію і газ. За його словами, влада намагається таким чином реагувати або на можливий дефіцит товарів, або на швидке зростання цін на продукти.

"Те, що у нас вводять продуктові талони, то для мене це тривожний сигнал. Мені здається, що для цього може бути тільки два пояснення. Перше - це те, що українська влада прогнозує швидку інфляцію і неймовірно швидке зростання цін, і таким чином хоче захистити пенсіонерів та інші соціально вразливі верстви населення, роздаючи ці продуктові картки, де будуть фіксовані ціни, наприклад, на фіксовану групу товарів. Або ж це рішення спрямоване на те, щоб погасити можливий дефіцит продовольчих товарів, який може виникнути внаслідок того, що значна частина підприємств, які виробляють товари широкого споживання, товари харчової промисловості, закриває або скорочує своє виробництво через надзвичайно високу ціну на електроенергію, на газ. Ми чуємо, ледь не щодня, що, наприклад, флагманські підприємства з виробництва груп харчових товарів, скорочують своє виробництво через високу ціну на електроенергію і газ. Можливо, наші чиновники вже порахували, що у 2022 році надзвичайно висока ймовірність або інфляції та зростання цін, або дефіциту товарів. І тому, граючи на випередження, вони вже зараз говорять про ці продуктові талони. Я так би пояснив ці заяви, іншого пояснення у мене немає", - сказав політолог.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення за сильного зростання інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.