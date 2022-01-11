13:07, Сьогодні

Продовольчі картки в Україні: що мав на увазі радник президента "Якщо це за американським шляхом, то це нормальна історія"

В Україні є психологічне сприйняття продовольчих карток. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економіст Андрій Новак.

"Що для нас означають продовольчі картки? Коли величезний дефіцит продуктів і розписують людям якусь норму - 300 г хліба чи 100 г молока. У нас асоціація з продовольчою карткою, що наступний етап - це голодомор", - сказав він.

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"Те, що мав на увазі радник президента (радник президента Олег Устенко - прим. ред.), він зробив неправильно - буквально переклав з англійської "продовольчий талон", а це насправді, якщо за американським досвідом, скоріше соціальні картки. Якщо це за американським шляхом, то це нормальна історія. Якщо це за продовольчі картки... Я так розумію, йде розвиток соціальних ініціатив після "економічного паспорта українця", субсидій. Ось ще одна ідея", - розповів Новак.

На його думку, гроші з соціальних карток люди повинні використовувати за своїми потребами:

"Не лише на їжу. Бо потреба є не лише в їжі. Поки що механізм реалізації запропонований через систему "Дія". У кого проблеми з харчуванням, вони не мають смартфонів. А навіть якщо мають, то не вміють користуватися тією системою + вона не завжди спрацьовує. Для сільської місцевості це взагалі рідкість, хто там має смартфон і ще й завантажену систему "Дія". Треба цей механізм розширити - і в системі "Дія", і інші механізми. Найпростіше - це банківська картка, персональний рахунок, ПІБ, ідентифікаційний код - і гроші перераховані".

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко повідомив, що в Україні можуть запровадити аналоги американських чеків на продукти за системою food stamp, як один зі способів підтримки населення за сильного зростання інфляції у 2022 році.

За його словами, світове зростання цін на продовольство неминуче і прогнозується, що вартість сировинних товарів 2022 року зросте на 10-20%.

"З огляду на те, що продовольча група в українському споживчому кошику більш ніж вагома – майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", – повідомив він.