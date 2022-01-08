20:15, Вчора

Ексрадник Путіна побажав Україні стати "економічним тигром" За словами Андрія Ілларіонова, економічні успіхи дозволили б Україні проводити більш незалежну зовнішню політику

Російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" побажав Україні в рік тигра стати світовим "економічним тигром".

"Це рік тигра. Я за професією економіст. В економічній науці та економічному жаргоні є такий термін - економічний тигр. Це країна, яка швидко, бурхливо та успішно розвивається. Це країна, яка має високі темпи економічного зростання. Останні декілька місяців я провів в Україні, представляючи програму, яку я роблю разом з "Українським інститутом майбутнього". Називається дуже просто і скромно - 1 трильйон доларів для України. Це така скромна програма економічного зростання для України - не на один рік, а хоча б на два десятиліття. Програма, яка могла б забезпечити добробут кожного українця, забезпечити високий рівень безпеки, обороноздатності, можливості для розвитку науки, культури, освіти, всіх сфер життя українського суспільства", - сказав він.

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Як зазначив Ілларіонов, якщо економіка зростає на 7-8% щороку та вище, "в економічній журналістиці та економічній науці такі випадки називаються економічними тиграми".

"Були східноазіатські економічні тигри... Чому б не зробити українського економічного тигра, який би швидко біг і приваблював своїх сусідів своїм чудовим виглядом, підтягнутістю, пружністю, енергійністю? І щоб цей біг тривав не лише протягом року, а й протягом майбутніх десятиліть", - заявив економіст.

Ексрадник Путіна зазначив, що економічні успіхи дозволили б Україні проводити більш незалежну зовнішню політику:

"Тигри належать до родини котячих, а кішки гуляють самі по собі. Так от, я думаю, в цьому є глибокий внутрішній сенс - самостійна Україна, яка не обов'язково слухається того, що лунає з однієї столиці чи з іншої, чи навіть з усіх разом... Я думаю, один із важливих висновків минулого року полягає в тому, що при всьому, що кажуть сусіди близькі й далекі, хтось зі злістю, хтось виходячи з власних міркувань, головне, щоб українське суспільство та українська влада слідували інтересам своєї власної країни. Якщо вони дотримуються цього курсу, то справді можуть досягти позитивних результатів для всієї країни, суспільства, для кожного українця. Треба передусім думати про себе".

Раніше російський економіст Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден допомагає президенту РФ Володимиру Путіну тиснути на Україну.

"Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України", - сказав він.

Ілларіонов також розповів, чи має Україна добиватися євроатлантичної інтеграції, якщо у країн Заходу буде інша позиція в цьому питанні.