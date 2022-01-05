"Сміх крізь сльози": Співак розповів, на що чиновники витрачають бюджетні гроші

Політолог прокоментував скандальні держзакупівлі низки відомств

"Сміх крізь сльози": Співак розповів, на що чиновники витрачають бюджетні гроші

Державні органи 2021 року витратили багато мільйонів гривень із держбюджету, закуповуючи за завищеними цінами непотрібні речі.

Про це розповів в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"Серйозні речі зараз обговорюємо, витрачання державних грошей у 2021 році. Отже, Верховна Рада України замовила ремонт кулуарів на 42 мільйони. У них були столи з травою по 35 тис. грн (декоровані штучною травою – ред.). Далі – Верховна Рада купила 566 літрів спирту, 15 кілометрів тканини і п'ять чоловічих вишиванок. Далі – "Укрзалізниця" купила сидіння унітазів по 10 тис. грн та кнопки змиву по 7 тис. грн. Обіцяли, що буде музика Вівальді. ДБР купило велотренажер, гади, вартістю 50 тис. грн. Тобто, у перервах між пошуками корупціонерів сидять і крутять педалі", - перерахував політолог.

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Також, за його словами, СБУ купила дві професійні машинки для стрижки волосся, фен та плойку.

"А ось НАБУ закупила костюми водолазів – у Дніпро пірнають і корупцію шукають. Закупила налобний ліхтарик та захист для паху. Бачу детектива НАБУ у водолазному костюмі, з цією хрінотінню, і щоб усе захищало. Я б сказав, що вам на лоб повісити замість ліхтарика... А у 2022 році до бюджету хлопці додали 100 мільйонів, щоб собі ні в чому не відмовляли... Це ж НАБУ 5 млн грн на прибирання території витратило, закупівлю мила... Там вішатися хтось збирається? Тут тендери "Укрпошти", "Нафтогазу" тощо. Це сміх крізь сльози, тому що це мільйони", - зазначив Співак.

Раніше політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував прожитковий мінімум та мінімальну пенсію, закладені у держбюджеті-2022.

"Мінімальна пенсія 2027 гривень. Скажіть мені, це не соціальний геноцид власного народу? Прожитковий мінімум, як кажуть всі експерти, з точки зору фізіологічного проживання людини, це 5-6 тисяч гривень доходу. Дві тисячі гривень мінімальна пенсія!  Вони в аптеку хоч би раз зайшли та подивилися, що за 2000 грн можна тільки один раз туди зайти", - сказав політолог.

Також Співак звинуватив Верховну Раду України у знущанні з малого бізнесу.