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"Сміх крізь сльози": Співак розповів, на що чиновники витрачають бюджетні гроші Політолог прокоментував скандальні держзакупівлі низки відомств

Державні органи 2021 року витратили багато мільйонів гривень із держбюджету, закуповуючи за завищеними цінами непотрібні речі.

Про це розповів в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"Серйозні речі зараз обговорюємо, витрачання державних грошей у 2021 році. Отже, Верховна Рада України замовила ремонт кулуарів на 42 мільйони. У них були столи з травою по 35 тис. грн (декоровані штучною травою – ред.). Далі – Верховна Рада купила 566 літрів спирту, 15 кілометрів тканини і п'ять чоловічих вишиванок. Далі – "Укрзалізниця" купила сидіння унітазів по 10 тис. грн та кнопки змиву по 7 тис. грн. Обіцяли, що буде музика Вівальді. ДБР купило велотренажер, гади, вартістю 50 тис. грн. Тобто, у перервах між пошуками корупціонерів сидять і крутять педалі", - перерахував політолог.

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Також, за його словами, СБУ купила дві професійні машинки для стрижки волосся, фен та плойку.

"А ось НАБУ закупила костюми водолазів – у Дніпро пірнають і корупцію шукають. Закупила налобний ліхтарик та захист для паху. Бачу детектива НАБУ у водолазному костюмі, з цією хрінотінню, і щоб усе захищало. Я б сказав, що вам на лоб повісити замість ліхтарика... А у 2022 році до бюджету хлопці додали 100 мільйонів, щоб собі ні в чому не відмовляли... Це ж НАБУ 5 млн грн на прибирання території витратило, закупівлю мила... Там вішатися хтось збирається? Тут тендери "Укрпошти", "Нафтогазу" тощо. Це сміх крізь сльози, тому що це мільйони", - зазначив Співак.

Раніше політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував прожитковий мінімум та мінімальну пенсію, закладені у держбюджеті-2022.

"Мінімальна пенсія 2027 гривень. Скажіть мені, це не соціальний геноцид власного народу? Прожитковий мінімум, як кажуть всі експерти, з точки зору фізіологічного проживання людини, це 5-6 тисяч гривень доходу. Дві тисячі гривень мінімальна пенсія! Вони в аптеку хоч би раз зайшли та подивилися, що за 2000 грн можна тільки один раз туди зайти", - сказав політолог.

Також Співак звинуватив Верховну Раду України у знущанні з малого бізнесу.