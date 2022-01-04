17:26, Сьогодні

Енергокриза в Україні: ситуація складна, але не критична, вважає експерт Дефіцит природного газу в Європі може посилитися через зупинку у ФРН кількох блоків на АЕС, сказав експерт

Енергетична криза в цей зимовий період відчувається не тільки в Україні, але і в Європі. Зупинка атомних електростанцій призведе до того, що ці потужності потрібно буде заповнювати природним газом, ціна якого на міжнародному ринку зросла.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" енергетичний експерт Володимир Омельченко.

"Дійсно, ситуація досить складна. Але трохи виручає теплий січень. Я б не рекомендував європейським країнам у цей складний період закривати атомні блоки. Тому що Німеччина зараз закриває, на жаль, 6 атомних блоків. Це збільшить дефіцит природного газу. Тому що ці потужності повинні бути покриті саме природним газом. Я думаю, що Європі в цій складній ситуації потрібно збільшити споживання теплової енергії, виробленої з вугілля. Цей тимчасовий захід був би абсолютно нормальним", - сказав експерт.

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Він також зазначив, що в Україні ситуація з енергетикою складна, але не критична.

"Щодо України, то я думаю, що ця ситуація не настільки критична, як здається. Дійсно, нам не вистачає близько двох мільярдів кубічних метрів у цей зимовий період, але думаю, що компенсувати цю проблему можливо через закупівлю природного газу, а також через збільшення поставок вугілля на теплові станції, що може частково покрити дефіцит, замінити газ у цей зимовий період",- сказав Омельченко.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, як зростання ціни на газ позначиться на українцях.

"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності до вимог третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що відбувається в Україні з тарифами на газ.

"На жаль, уже давно ми вийшли з правового поля, коли пішли ці так звані меморандуми. Перший з'явився рік тому, у січні, коли зросли й ціни на газ, і тарифи на розподіл газу, і тоді навіть перекривали вулиці. Замість того, щоб розібратися та скоригувати тарифну політику, прийняли рішення про меморандум. Пан Вітренко (глава "Нафтогазу" — ред.) дуже активно брав участь у першому меморандумі. І вони десь взяли зі стелі цифру 6,99 і вирішили, що триматимуть таку ціну на газ та обмежать ціни на розподіл. Потім з'явився другий меморандум, де ціни вже зросли під 8 гривень", — сказав він.