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Повна зупинка "Північного потоку-2": експерт розповів, чому цього не станеться "Про це міністр чомусь не розповідає"

У разі повної зупинки російського газопроводу "Північний потік-2" бюджет Німеччини недорахується близько 35 мільярдів євро. Так в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" енергетичний експерт Геннадій Рябцев прокоментував заяву федерального міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Хабека, який припустив можливість повної зупинки проєкту через загрози Україні.

"Політичні аспекти, безумовно, можуть вливати (на запуск газопроводу, - ред.), але хто потім знайде у бюджеті Німеччини 35 мільярдів євро, якщо вона зупинить "Північний потік-2? Про це міністр чомусь не розповідає", - сказав Рябцев.

Зазначимо, що за інформацією видання DW, Роберт Хабек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу "Північний потік-2" і розглядати його виключно в юридичній площині.

"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях і їх необхідно аналізувати з точки зору зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що з огляду на ситуацію на Сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - зазначив Хабек.

Нагадаємо, російський "Газпром" 10 вересня 2021 року заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

"На ранковій оперативній нараді в ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", - йшлося в заяві "Газпрому".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна може поборотися за закриття "Північного потоку-2".

"На сьогодні "Північний потік-2" не сильно просунувся вперед. Більш того, з'явилися такі жорсткі повідомлення про відключення від системи SWIFT, про такі санкції, про які раніше українцям тільки хотілося б мріяти", — заявив він.