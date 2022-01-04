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Шість етапів підвищення пенсій у 2022 році: у Пенсійному фонді повідомили подробиці В Україні протягом року мають провести 6 етапів зі збільшення пенсій, повідомила Олена Бойко

В Україні у 2022 році плануються декілька етапів підвищення пенсійних виплат. Про це повідомила в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Олена Бойко.

"Я б відзначила відправні дати, з яких планується підвищення... Ми маємо декілька відправних дат - це 1 січня, 1 березня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня", — сказала вона.

Бойко повідомила, кому очікувати підвищення пенсій до літа 2022 року.

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"З 1 січня має відбутися підвищення пенсій... Зокрема, які обчислені в 5-кратному розмірі від мінімальної заробітної плати. Крім того, для жінок, які народилися з січня по грудень 1962 року, при призначенні пенсії до пенсійних виплат буде встановлена доплата в розмірі 9% призначеної пенсії. З 1 березня відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", стаття 42 передбачає проведення індексації призначених пенсій. Відбувається така індексація шляхом зміни середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески й, відповідно, з якої обчислюється пенсія. Порядок, розміри й дата проведення такого підвищення має визначатися за рішенням Кабінету міністрів України. Тобто ми його будемо чекати. З 1 квітня відповідно до закону буде проведено перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам", — зазначила вона.

Влітку, за словами експерта, проведуть перерахунок пенсій для людей, які втратили працездатність.

"З 1 липня будуть проведені підвищення. Перерахунок розміру призначених пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового рівня для осіб, які втратили працездатність. А саме цей показник зросте з 1934 гривень до 2027 гривень. Відповідно, доплати, надбавки, що виплачуються до пенсії, так само будуть перераховані залежності від розміру прожиткового рівня", - сказала Бойко.

Крім того, в жовтні планується підвищення пенсійних виплат людям, які досягли 70-річного віку, а також українцям, які не працюють, хто має 30-35-річний трудовий стаж.

"З жовтня планується підвищення пенсій відповідно до 963-ї постанови Кабміну. А саме, 300 грн доплачуватимуться пенсіонерам, які досягли 70-річного віку. Надалі такий розмір надбавки буде встановлено після досягнення зазначеного віку. Також розмір мінімальної виплати для громадян, що не працюють, які мають, відповідно, 35 років стажу чоловіки та 30 років стажу жінки, буде підвищено у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати. А саме - з 2600 гривень до 2680 гривень", — сказала експерт.

Ще один перерахунок буде проведений на початку зими.

"З 1 грудня у зв'язку зі зміною прожиткового рівня буде проведено перерахунок пенсії. Інші перерахунки походять від індивідуальних поданих заявок пенсіонерів", — сказала заступник керівника ГУ ПФУ в Києві.

Раніше експерт з питань соцполітики Андрій Павловський повідомив, що зростання пенсій в Україні буде, але недостатнє, щоб більшість пенсіонерів це відчули та побачили.

"Всі соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, відбудуться протягом року всього на 8%, а інфляція може бути більшою. Проблема в тому, що економічний розвиток нашої країни недостатній. Може, пріоритети розвитку йдуть не в тому напрямку, як потрібно", - сказав експерт.