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Багатьом ФОПам загрожують великі штрафи: подробиці від нардепки Ніна Южаніна розповіла, з якими складнощами зіткнулися підприємці

На початку січня багато підприємців в Україні не можуть працювати через обов'язкове ведення РРО, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

"Насамперед треба сказати, що наслідки, у тому числі закону №5600 (закон про олігархів — ред.), відчують усі громадяни. Щодо ФОПів та спрощеної системи оподаткування, це кардинальні зміни в їхній діяльності, і більшість підприємців до цього не готові. Тим більше держава сама робить дуже складні умови. Тому що з 1 січня, коли всі масово почали підключати програмні реєстратори розрахункових операцій, все це програмне забезпечення зазнало масової атаки й перестало працювати. Як виявилося, в нас у більшості працює приватне програмне забезпечення, а ПЗ, яке мало бути безплатним і державним, у нас не працює", — сказала вона.

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Депутат зазначила, що багатьом ФОПам наприкінці року, після перевірки річних декларацій, нарахують штрафи за цю ситуацію.

"Зараз у підприємців непроста ситуація, хоча голова профільного комітету заявляє, мовляв, не бійтеся, ніхто не буде застосовувати до вас штрафи. Але подивіться на чергову неправду, яка зараз звучить. Якщо раніше штраф за перше порушення становив 10% від вартості товару, а далі 50%, то зараз одразу штраф 100% від вартості товару за перше порушення, а наступні — 150%. Наразі люди не змогли встановити програмне РРО, а залізний касовий апарат класичний взагалі не можна було купити. І в будь-який проміжок часу, коли вже всі забудуть, що відбувалося на початку січня, коли податкова робитиме перевірки, ці штрафи легко будуть нараховані", — сказала вона.

Южаніна додала, що підвищення податків стане меншою проблемою, тому що на початку січня багато ФОПів взагалі не в змозі були працювати.

Додамо, у 2022 році збільшаться розміри єдиного соціального внеску та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців. Розмір ЄСВ складе 1474 грн, а максимальний розмір ЄСВ збільшили до 22 110 грн. Розмір єдиного податку становитиме 248 грн на місяць, а ФОПи другої групи платитимуть 1300 грн на місяць.