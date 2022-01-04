09:53, Сьогодні

Що готує українцям 2022 рік: озвучено прогноз щодо інфляції і коронавірусу Зміни торкнуться кожного, попередив економіст

Українців у 2022 році очікує завершення пандемії коронавірусу, а також значне зростання цін на харчові продукти вже з весни.

Такий прогноз озвучив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" економіст Павло Кухта.

"Я поговорив би про речі, які визначатимуть життя кожного з нас цього року. По-перше, хочу привітати всіх, що пандемія коронавірусу, вже очікується, таки завершиться у 2022 році. Була заява Всесвітньої організації охорони здоров'я, що кампанія з вакцинації все-таки збиває пандемію по світу. Будемо сподіватися, 2022-й стане останнім роком, коли ми з цим живемо", - сказав він.

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Але найважливіше для українців, за словами економіста - це зростання цін на їжу.

"Це стосуватиметься кожного з нас, кожного зачепить. Подорожчання енергоносіїв, яке ми бачили у 2021 році, тепер виливається в те, що дорожчають харчові продукти. Для того щоб зібрати врожай - потрібне пальне, щоб виростити - потрібні добрива, потрібні різні технологічні речі, як сушка, утруска тощо. Все це споживає енергію, все це здорожчало в рази через здорожчання енергоносіїв. Тепер нас очікує зростання цін на харчі вже з весни. Вже зараз ми це відчуваємо, є аналітика стосовно цього. Знаменитий борщовий набір суттєво здорожчав", - наголосив Кухта.

Економіст зазначив, що українська влада має готуватися до цього:

"Уряд має починати діяти. Є інструменти, які застосовують європейські країни, наприклад, зниження податків на їжу, ПДВ, щоб їжа дешевше коштувала. Чи, наприклад, продовольчі картки. Це можна за аналогією з програмою "єПідтримка", тисячею гривень, яку ми витрачали на автобуси, подорожі, музеї, але на їжу для бідних категорій населення, пенсіонерів тощо. Я думаю, до цих речей треба готуватися вже зараз, тому що це те, що болітиме людям цього року".

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Нагадаємо, за даними Держстату, за 11 місяців 2021 року інфляція в Україні становила 9,4%, базова – 7,4%. У держбюджеті на 2022 рік споживча інфляція прогнозується на рівні 6,2%.

Економіст Григорій Кукуруза в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як зміняться ціни в Україні у 2022 році.

"Інфляція на наступний рік планується в діапазоні від 6% до 8%. Ключове - це те, що сповільнюватимуться темпи інфляції, тобто є ця інфляція, оптимально визначена Нацбанком, на рівні 5%. Цього року ми вийшли з цього діапазону - це був специфічний рік. Це було закономірно і прогнозовано, що інфляція буде вище 10% - саме споживча. Наступного року ціни на полицях продовжать зростати, але самі темпи інфляції будуть сповільнюватися. Ключовим є те, що заробітні плати та доходи населення мають стати швидшими, ніж темпи інфляції", - розповів економіст.