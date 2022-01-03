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Зростання цін в Україні: ексміністр дав невеселий прогноз Андрій Рева назвав два простих пояснення інфляції

В Україні найближчим часом може суттєво прискоритись інфляція, уряд і економісти називають дві причини зростання цін.

Про це розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики України Андрій Рева.

Ексміністр зазначив, що для зростання цін на продукти "є два простих пояснення: одне те, яке робить нинішній уряд, і друге те, яке роблять наші провідні економісти".

"Уряд говорить про те, що подорожчання продуктів харчування на внутрішньому ринку України зумовлене загальним здорожчанням продуктів харчування на міжнародних ринках. Але тут є одне але. Зокрема, чому олія, яку ми експортуємо наприклад в інші країни Європи, на цих ринках дешевше, ніж в Україні? Як таке може статися, коли ми докладаємо до ціни, яку виставляємо, ще й транспортні видатки і всі торговельні націнки? Довго цей феномен я не міг особисто для себе пояснити, поки нам не роз'яснив Олексій Кущ (економічний експерт - ред.). Він чітко пояснив, що здорожчання продуктів харчування на внутрішньому ринку України зумовлене не тільки подорожчанням в цілому продуктів харчування в світі, але ще тими схемами, які сьогодні існують в Україні", - розповів Рева.

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За його словами, при здійсненні експортних операцій "ще й існують такі поняття, як схеми при вивозі, пов'язані з поверненням податку на додану вартість і низкою інших речей". Як заявив ексглава Мінсоцполітики, проблема "не тільки в глобальних речах, але ще й у тих схемах, злочинних речах, які сьогодні не бачить український уряд".

Рева також оцінив рівень інфляції в Україні. За його словами, ріст цін сьогодні помірний, але існують передумови для значного пришвидшення інфляції.

"Інфляційні процеси існують завжди, але існує два види інфляції. Існує так звана промислова інфляція, йде здорожчання собівартості продукції для виробника. І існує інфляція споживча, яку відчуває кожен, хто купує товари або послуги. Так от, сьогодні споживча інфляція відносно невелика, хоча люди вже сьогодні відчувають, в районі 11% показує Держстат. А промислова інфляція - більше 50%. Це значить, що тиск цін, який відчувають товаровиробники, завтра буде перенесено на споживачів... Сьогодні газ здорожчав, виробники продуктів харчування будуть купляти його за захмарними цінами. Хіба це не відобразиться на вартості хліба, на вартості тих продуктів, які споживають люди?", - пояснив він.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 11 місяців 2021 року інфляція в Україні становила 9,4%, базова – 7,4%. У держбюджеті на 2022 рік споживча інфляція прогнозується на рівні 6,2%.

Економіст Григорій Кукуруза в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як зміняться ціни в Україні в 2022 році.

"Інфляція на наступний рік планується в діапазоні від 6% до 8%. Ключове - це те, що сповільнюватимуться темпи інфляції, тобто є ця інфляція, оптимально визначена Нацбанком, на рівні 5%. Цього року ми вийшли з цього діапазону - це був специфічний рік. Це було закономірно і прогнозовано, що інфляція буде вище 10% - саме споживча. Наступного року ціни на полицях продовжать зростати, але самі темпи інфляції будуть сповільнюватися. Ключовим є те, що заробітні плати та доходи населення мають стати швидшими, ніж темпи інфляції", - розповів економіст.