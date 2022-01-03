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Економіст розповів, які санкції зупинять Росію від вторгнення в Україну Андрій Новак упевнений, що сьогоднішніх санкцій проти РФ недостатньо

Зупинити подальшу військову агресію Росії проти України можна лише за допомогою трьох видів санкцій. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Андрій Новак.

"Є три напрямки санкційні, які можна відносити до так званих "вбивчих санкцій". Наприклад, енергетичне ембарго - заборона Росії продавати нафтопродукти й газ, заборона працювати з російськими цінними паперами та відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT. Будь-який із цих трьох напрямків дасть значно більший санкційний ефект, якщо порівнювати з усіма вже наявними санкціями", - сказав він.

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Економіст також зазначив, що у разі запровадження повного енергетичного ембарго проти Росії, ціна на газ у Європі та для України абсолютно не зміниться:

"Як тільки відпливли величезні американські танкери зі скрапленим газом до Європи - ціна різко впала, і так буде й надалі. Безумовно, США абсолютно за те, щоб розширити свою енергетичну присутність на європейському ринку. Вони забезпечать необхідні обсяги й ціна (на газ, - ред.) знижуватиметься далі".

Раніше політичний експерт Геннадій Дубов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Росії не зашкодить можливе відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Іран живе без SWIFT вже скільки років? У нас давно люблять фантазувати, що треба ембарго на постачання, відповідно, вуглеводнів російських, газу, нафти... Скільки вони коштуватимуть, якщо Росію викинути з цих ринків, і з якого дива європейці на це погодяться?" - сказав він.