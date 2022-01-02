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Ляшко зайнявся бізнесом і найняв сто людей у селі під Черніговом "Спочатку ідея, думка, а потім ти щось вже придумуєш"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив, що інвестує в деревообробку та нерухомість.

"Спочатку ідея, думка, а потім ти щось вже придумуєш, інвестуєш кудись, десь заробляєш. Але спочатку була ідея. Зараз інвестую в деревообробку, нерухомість. Бізнес на Чернігівщині, в селі. Деревообробне підприємство - я там купив пакет акцій. Там зараз працюють десь 100 людей", - сказав він.

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"Ми хочемо ще 100 людей взяти на роботу. Оце і є моя програма... Питання в тому, що коли в кожному селі хоча б по 200 людей матимуть роботу, то ми можемо МВФ позичити гроші. Не ходити до МВФ позичати, а ми їм самі зможемо позичити. Оце моя програма. І ми з нею, до речі, на вибори підемо. Я не казатиму, що "Я щось зроблю" - я вже роблю, я вже зробив. Ба більше, не бувши ані депутатом, ані президентом, ані міністром. Взяв і зробив", - розповів Олег Ляшко.

Як повідомлялось, ринок нерухомості почав пожвавлюватись після карантинних обмежень. На кінець року попит на житло зростає, але зростають і ціни. Наприкінці року ціни на окремі сегменти нерухомості зросли щонайменше на 10%, а за весь 2021 рік, кажуть рієлтори, вартість житла злетіла вдвічі. На це вплинула ціла низка факторів — від подорожчання будівельних матеріалів до падіння ставок за кредитами.