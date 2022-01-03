07:35, Сьогодні

Ціни на продукти в Україні зростатимуть: що є ключовим "Це було закономірно і прогнозовано"

Ціни на продукти в Україні дійсно зростатимуть. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" сказав економіст Григорій Кукуруза.

"Інфляція на наступний рік планується в діапазоні від 6% до 8%. Ключове - це те, що сповільнюватимуться темпи інфляції, тобто є ця інфляція, оптимально визначена Нацбанком, на рівні 5%. Цього року ми вийшли з цього діапазону - це був специфічний рік", - сказав він.

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"Це було закономірно і прогнозовано, що інфляція буде вище 10% - саме споживча. Наступного року ціни на полицях продовжать зростати, але самі темпи інфляції будуть сповільнюватися. Ключовим є те, що заробітні плати та доходи населення мають стати швидшими, ніж темпи інфляції", - розповів економіст.

Також він розповів про зростання цін на деякі продукти в Україні:

"Ці товари є найпростішими - пшениця, кукурудза, соняшникова олія, а також продукти тваринництва - курка, яловичина тощо. Ці продукти повністю прив'язані до світових цін. І кожен аграрій розуміє, що плюс-мінус логістична надбавка - ціна на внутрішньому ринку має повністю дорівнювати його можливості заробітку на зовнішньому ринку... В цілому рівень цін в Україні нижчий. Щодо якихось стрибків соняшникової олії, то, по-перше, різні ставки ПДВ діють - все-таки на харчові продукти в Євросоюзі понижені ставки ПДВ. Якщо в середньому 20% по економіці, то на певні харчові продукти це або 0%, або 7%, або 13%. Я думаю, що тут ситуація йде з різною ставкою ПДВ... Щодо валютної складової, то тут цього фактора немає".

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Закон передбачає поетапне зростання прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб з 1 січня 2022 року він становитиме 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн та з 1 грудня – 2684 грн. Крім того, з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте до 6700 грн. Також у 2022 році в Україні очікується 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій. При цьому очікується, що інфляція на кінець 2022 року становитиме 6,2%.