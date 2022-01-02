17:05, Сьогодні

Робота у 2022 році: де буде найбільше вакансій Експертка з працевлаштування розповіла, у яких сферах найкраще шукати роботу

Якими будуть справи на ринку праці у 2022 році, розповіла у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" експертка з працевлаштування Валентина Бардадим.

"Мені здається, 2021 рік був турбулентним у порівнянні з тим, що було у 2020-му на початку пандемії - коли всі масово закривалися, переводили людей на неповний день, тобто часом, коли було мало вакансій та багато претендентів. 2021-й рік це трохи зрівняв, і у 2022 році можемо сподіватися, що будуть більші зарплати та більше вакансій, бізнеси розширюватимуться. Окрім IT-сфери, завжди у нас на піку популярності та мають попит такі сфери, як продаж, агробізнес та виробництво. Для України це дуже популярні сфери, де можна розвиватися та шукати собі роботу", — сказала вона.

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Експертка також прокоментувала дані про те, що у Польщі працівникам підіймають зарплати, і українським роботодавцям доведеться активніше конкурувати із західними.

"Щоб утримувати своїх людей в Україні, необхідно враховувати, що за кордоном пропонують більші зарплати. Українці можуть пропонувати якийсь компенсаційний пакет пільг, які можуть поширюватися не лише на самого працівника. Багато компаній пропонують класний бонусний пакет для всієї родини працівника. Крім рівня зарплати, українські роботодавці завжди конкуруватимуть тим, що це їхня сім'я та їхня країна", — сказала вона.

Раніше експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна розповіла, куди та чому з України їдуть заробітчани.

"Більшість людей, які їдуть, це чоловіки віком до 40 років. Більшість із них мають середню технічну або вищу технічну освіту. Це означає, що тут вони працювали, але хочуть чогось кращого. Агентства, які працевлаштовують українців за кордоном, кажуть, що є чотири пункти, за якими Україна програє Польщі", — сказала вона.