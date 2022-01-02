16:11, Сьогодні

Як стати багатшим у новому році: поради фінансового експерта Експертка розповіла, як позбавити себе стресу через брак грошей

Як скласти фінансовий план, розповіла у програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" фінансова радниця Марія Довнич. Вона порадила розпланувати найбільші витрати протягом року та заздалегідь збирати на це потрібну суму.

"Потрібно намагатися жити на те, що ви самі заробляєте. Важливо, коли прийшли гроші, потрібно відкласти 5-10% для себе. А далі робиться так: розписуємо те, на що їх потрібно витратити. План складається легко. Уявіть собі, куди ви хочете поїхати влітку, що ви хочете купити, і далі приблизно розплануйте рівномірно протягом усього року. Тобто із зарплати відклали 5-10%, а потім потроху виділяємо на кожен із ваших планів. І ви чітко знаєте, коли ви матимете основну суму: наприклад, у травні на поїздку, у вересні на збори дітей до школи, або у жовтні потрібно ще на щось. І ви знаєте, що до цього часу є певна сума і вам це не буде стресовою ситуацією. Якщо ви починаєте на регулярній основі відкладати гроші та інвестувати, вам буде щастя", — сказала вона.

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Раніше експерти розповіли, що буде з курсом валют у січні 2022 року. На їхню думку, затяжні вихідні можуть обвалити курс долара.

Так, фінансова аналітикиня Євгенія Ахтирко прогнозує, що у січні американська валюта коштуватиме близько 27 грн.