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"Унікальна країна": названо сумне "досягнення" економіки України На думку Вадима Карасьова, стандартні інструменти економічної політики не підходять Україні

Україна сьогодні є єдиною країною, де спостерігається одночасно відтік капіталу та робочої сили.

Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Ми єдина унікальна країна – у нас капітал витікає і робоча сила. Буває навпаки – робоча сила витікає, але капітал заходить. Або капітал витікає, а люди залишаються... Я вже не кажу, що у нас демографія – європейське найстаріше населення, економіка африканська. Ми ж вбили складну економіку. Вона у нас проста, монопрофільна - зерно, соя, кукурудза. Чемпіони з кукурудзи", - сказав він.

На думку експерта, при цьому в Україні немає чіткої економічної доктрини.

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Як пояснив Карасьов, існує чотири класичні стандартні інструменти економічної політики.

"Перший - зовнішні інвестиції. У нас їх немає. Відпадає, ми не можемо використати сьогодні зовнішні інвестиції для того, щоб підштовхнути, активізувати економічне зростання... Далі - боргова політика. Ми не можемо далі йти до цього боргового капкану... Не треба хизуватися, що ми закрили якісь бюджетні дірки. Якщо весь час у борг, ми потім не виплутаємось. Далі - є таке поняття конкурентна девальвація. Можемо експорт підштовхнути, але імпорт... Ви уявляєте, ми імпортуємо продовольство! А нам треба виробляти продовольство, експортувати продовольство... Теж відпадає, виходить, конкурентна девальвація", - перерахував він.

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За словами політолога, залишається лише один інструмент – це еміграція або заробітчани, які їхатимуть за кордон, та переказами покриватимуть дефіцит платіжного балансу.

"Але проблема в тому, що і це вже не працює. Раніше працювало – і 15 млрд було у 2017 році, у 2018 або 2019-му 12 млрд. Навіть за ковіду 12 млрд заробітчани перерахували в Україну. Можна взагалі кайфувати, не працювати. Прості українці поїдуть до Польщі, Фінляндії, Німеччини тощо. Але вони там просто залишаються вже, раніше вони поверталися, а зараз вони не вірять. Вони ще вірили в 2019 році - може, щось зміниться, прийдуть якісь молоді, нові. А зараз із сім'ями валять", - наголосив Карасьов.

Нагадаємо, за даними сервісу Opendatabot, за 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останні 11 років.

У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько півмільйона людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернутих помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо — коронавірусний 2020-й, коли українців, які повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав.

Загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн громадян України. Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб, йдеться в повідомленні.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що в Європі в умовах браку робочих рук у найближчі роки значно зросте попит на українських заробітчан.

"Якщо проаналізувати 2020 рік, коли було багато обмежень щодо виїзду українців за кордон, проте, трудова міграція українців майже не скоротилася. Наприклад, Польща видала майже 1 млн 800 тис. запрошень українцям на роботу. Якщо подивитися на ті кроки, які робить польський уряд із залучення трудових мігрантів з України, ми побачимо, що вони вже хочуть, щоб українці брали з собою сім'ї. Йдеться не просто про трудову міграцію, а про еміграцію назавжди", - розповів Воскобойник.