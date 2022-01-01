17:56, Сьогодні

Що буде з пенсіями українців у 2022 році - озвучено тривожний прогноз Також економіст розповів, як уряд занижує показник прожиткового мінімуму

У 2021 році підвищення пенсій в Україні не перекрило зростання цін на продукти, така ж тенденція може зберегтись у 2022 році.

Такий прогноз озвучив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Коли у 2021 році у нас пенсію підвищили для 8 млн пенсіонерів на 11%, то за рік продуктовий кошик зріс на 19%. Так що наші пенсіонери за паритетом купівельної спроможності стали жити гірше", - зауважив експерт.

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Також Пендзин заявив, що прожитковий мінімум, прописаний в держбюджеті України, значно занижений:

"2500 грн прожиткового мінімуму - це зовсім не прожитковий мінімум фактичний. Мінсоцполітики малює в себе на сайті щомісяця фактичний прожитковий мінімум, виходячи з надзвичайно високих цін, які сьогодні є в наших магазинах. Так от, для працездатної особи це 5100 грн, а для непрацездатної це практично 4000 грн. Але не 2500 грн... І коли ми з вами згадаємо, з якою гордістю прем'єр-міністр в годину запитань до уряду в п'ятницю, якраз напередодні свят, сказав, що в нас середня пенсія досягла 4000 грн практично, варто було б нагадати йому, що це є практично прожитковий мінімум, який на своєму сайті друкує один з його міністрів. Все, що нижче - нижче прожиткового мінімуму. Як бідні пенсіонери виживають - питання до них і господа бога".

Економіст спрогнозував, що ціни в 2022 році будуть продовжувати рости.

"Напередодні свят хлібопекарі, молочники і кондитери звернулися до уряду з питанням, що робити з цінами на газ, тому що якщо лишити їх такими, як є, ціна на продукти харчування за місяць може підскочити на 20-30%. Уряд на щось спромігся, встановив граничні надбавки на газ при продажу хлібопекарям, які виробляють соціально значущі сорти хліба. Всім іншим газ залишився на надзвичайно високому рівні... Ми з вами однозначно будемо бачити цього року зростання ціни на продукти харчування... І дай боже, щоб загальний рівень індексації пенсій цього року хоча б трошки перекрив ту інфляцію, яку ми маємо", - розповів він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Закон передбачає поетапне зростання прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб з 1 січня 2022 року він становитиме 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн та з 1 грудня – 2684 грн. Крім того, з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте до 6700 грн. Також у 2022 році в Україні очікується 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій. При цьому очікується, що інфляція на кінець 2022 року становитиме 6,2%.

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що пенсійна система в Україні побудована таким чином, що людині не виплачують навіть десяту частину того, що вона перераховує до Пенсійного фонду.

"Сьогодні ті пенсії, які вам платять, якщо обрахувати на середній термін життя людини, вам навіть десяту частину не виплачують того, що за все життя за вас перераховано до пенсійних фондів. Це означає, що вас глибоко, системно і просто дуже нахабно обманюють", - підкреслила Тимошенко.