16:04, Сьогодні

"Це дуже цікава казка" — експерт про введення "економічного паспорта" в Україні "Дива бувають інколи - в них треба вірити"

"Економічний паспорт українця" – це дуже цікава казка, це диво, заявив в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

"Дива бувають інколи - в них треба вірити, - але в країні, де є подвійний дефіцит бюджету та торгового балансу, накопичувати кошти в національній валюті без ризиків великої девальвації, інфляції неможливо", - сказав він.

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"Тому треба давати собі звіт. Все, що ми накопичуємо, по суті, накопичуємо через борги. Це веде до того, що буде продовжуватися досить значна девальвація, інфляція. І вона буде "з'їдати" номінал накопичень. Якщо влада розраховує, що буде 20 тис. (доларів - прим. ред.), то може бути так, що буде 2 тис., на жаль", - розповів Савченко.

Нагадаємо, в майбутньому дія "економічного паспорта" може розширитися на пенсіонерів. На думку глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, люди, яким більше ніж 70-80 років, повинні мати базовий дохід, оскільки у них немає можливості додаткових заробітків.

"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт" - ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - заявив він.

Водночас Арахамія додав, що у людей похилого віку, особливо старших за 70-80 років, взагалі немає можливості додаткових заробітків. Саме тому "їм треба отримувати безумовний базовий дохід".