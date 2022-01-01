15:40, Сьогодні

Курс валют: прогноз для гривні до кінця року невтішний "Є ще політичні загрози"

Коливання валюти в Україні будуть. Про це в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" сказав професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

"Курс рівноваги на I квартал цього року я передбачаю 27,5, а далі ситуація буде традиційно розгортатися. Гривня трошки слабшатиме до літа, потім стабілізація і навіть посилення. Мій прогноз - до кінця року гривня буде близько 28, але трошки не дійде до 28 за долар", - сказав він.

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На його думку, загрози завжди є:

"Цей прогноз вірний за умови, що влада не робитиме великих економічних помилок... Насамперед це податкове законодавство, регуляторна політика, на жаль, неадекватна. Якщо й далі будуть такі тенденції, то приток капіталу може дедалі більше послабитися. Як на мене, це головна економічна загроза. Є ще політичні загрози. Якщо будуть реальні політичні процеси і їх загострення, це може негативно вплинути на курс... Також Путін захоче свої "5 копійок" точно вставити - якщо буде не вторгнення, а масштабні провокації на кордоні з Україною, то це теж, на жаль, негативно вплине на курс".

Також професор дав пораду українцям, як керувати своїми доходами:

"Я завжди раджу українцям те, що я роблю. У мене десь більша частина заощаджень у гривнях - я намагаюся інвестувати їх чи в облігації, чи в депозити... На жаль, наші банки не дають можливості тримати більш-менш нормальні проценти в доларах... Євро зараз - не дуже перспективна валюта, тому що дохідність ще менше, а ризики - високі".

Нагадаємо, голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос розповів, чому зростають ціни на продукти.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар до них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їхніх спробах збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні. Значною мірою виробники мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.