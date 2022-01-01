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Пенсії зростуть недостатньо: експерт вказав на головну проблему "Всі соціальні стандарти відбудуться всього на 8%"

Зростання пенсій в Україні наступного року буде, але недостатнє, щоб більшість пенсіонерів це відчули та побачили.

Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань соцполітики Андрій Павловський.

"Всі соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, відбудуться протягом року всього на 8%, а інфляція може бути більшою. Проблема в тому, що економічний розвиток нашої країни недостатній. Може, пріоритети розвитку не в тому напрямку йдуть, як потрібно", - сказав експерт.

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Раніше народний депутат Олексій Кучеренко пояснив ситуацію з плануванням головного фінансового документа.

"Я можу пояснити, що робить уряд. Чергова хитрість, яка дуже схожа на поведінку минулого року, коли свідомо заклали спочатку менше грошей, а потім вибрали їх за перші пів року. Я нагадаю, що заклали торік 35 мільярдів гривень приблизно. Вибрали їх протягом першого півріччя, а потім прийшли до депутатів і кажуть - шановні депутати, ви ж народні, нам для народу треба збільшити ще на 12 мільярдів гривень субсидій, шукайте де завгодно, у когось забирайте, але ж не можуть люди без субсидій, тому що їх відключать (від послуг ЖКГ - ред.), у них житло заберуть. І депутати змушені шукати, і 12 мільярдів ми їм додали. Цього року 47,5 мільярда гривень було виділено", - сказав нардеп.